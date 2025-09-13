السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن نادي نانت عن تشكيل الفريق لمواجهة نيس، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت، بينما يغيب محمد عبد المنعم منذ بداية الموسم عن نيس بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل نانت كالتالي..

A man wearing a white and yellow FC Nantes jacket with the team logo, standing on a field. Another man in a dark cap is partially visible in the background. A large white "XI" is displayed prominently above, with a yellow and blue background. Text lists players including Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Cozza, Mvanga, Lepenant, Hong, Benhattab, Mohamtab, and Ablie, along with additional names like Kwoun Taibbi, Doucouré, and Camara El Arabi.

 

تصدر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن نانت تواجد مصطفى محمد ضمن 4 مرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس، حيث يتنافس مع الثلاثي أنتوني لوبيز حارس المرمى، ويوهان توم ليبينانت، والمدافع تيليل تاتي.

مصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانت
مصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانت

وحقق نانت فوزه الأول بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الانتصار على أوكسير بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من هيربا جيراسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك، ليصل النجم المصري للهدف رقم 26 بقميص نانت خلال 115 مباراة.

