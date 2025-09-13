مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

أعلن نادي نانت عن تشكيل الفريق لمواجهة نيس، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت، بينما يغيب محمد عبد المنعم منذ بداية الموسم عن نيس بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل نانت كالتالي..

تصدر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن نانت تواجد مصطفى محمد ضمن 4 مرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس، حيث يتنافس مع الثلاثي أنتوني لوبيز حارس المرمى، ويوهان توم ليبينانت، والمدافع تيليل تاتي.

مصطفى محمد يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نانت

وحقق نانت فوزه الأول بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الانتصار على أوكسير بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من هيربا جيراسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك، ليصل النجم المصري للهدف رقم 26 بقميص نانت خلال 115 مباراة.

