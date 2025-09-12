انهيار منزل قديم في طنطا دون إصابات

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حادث انهيار منزل قديم بشارع السيد عبد اللطيف، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بانهيار منزل قديم وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المارة ومنع أي تداعيات إضافية مع بدء رفع الأنقاض والتعامل مع آثار الانهيار.

انهيار منزل بطنطا

وأكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، بينما تكبد صاحب المنزل وصاحب التاكسي خسائر مالية جسيمة.

وتكثف الأجهزة المختصة من جهودها لحصر التلفيات والكشف على المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وبحسب شهود العيان فإن أجزاء من العقار المنهار سقطت على سيارة أجرة (تاكسي) كانت متوقفة أسفل العقار، ما ألحق بها خسائر مادية كبيرة فيما نجا السائق من الموت بأعجوبة.

