أخبار مصر

استمرار فعاليات مبادرة "تمكين" للفئات الأكثر احتياجا بقرى الغربية

فعاليات مبادرة تمكين
فعاليات مبادرة تمكين

شهدت مبادرة تمكين التي أطلقت بالشراكة بين وزارتي  العمل والتضامن الاجتماعي وصناع الخير وبنك مصر، استمرار فعالياتها في قرية منشأة الأمراء بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتنظيم تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء.

وحرص بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المقدمة من بنك مصر.

مبادرة تمكين من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي

شملت الخدمات المصرفية إصدار كروت "ميزة"، وفتح حسابات بنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة قروض المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من بدء مشروعات مدرة للدخل وتحسين مستويات معيشتهم.

كما تضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأهالي، إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الخامسة بقرية منشأة الأمراء نحو 2090 مواطنًا من أبناء القرية.

رفع كفاءة السيدات تمهيدًا لحصولهن على مشروعات مدرة للدخل

وواصلت المبادرة فعالياتها على مدار يومي الأربعاء والخميس بقرية منشأة الأمراء، ضمن خطتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر إحتياجًا.

 

جدير بالذكر أن مبادرة "تمكين" تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تركز على تدريب ورفع كفاءة السيدات تمهيدًا لحصولهن على مشروعات مدرة للدخل، وتدريبات على الحرف التراثية والمهنية.

إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بإجمالي يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 مستفيد في القرية الواحدة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المستفيدين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.

