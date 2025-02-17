أهمها جوارب الضغط، طرق بسيطة لعلاج الدوالي في المنزل

يمكن أن تعمل العلاجات المنزلية على تحسين أعراض الدوالي ومظهرها ولكنها لا تعالجها تمامًا، وتظهر في عدة أشكال مثل الألم، والحكة، والتورم، والنزيف، والطفح الجلدي، والقرحة.

ويمكن الحصول على بعض الراحة من الدوالي على الأقل من خلال العلاجات المنزلية.

هل تساعد العلاجات المنزلية في تقليل أعراض الدوالي؟

الطريقة الوحيدة للتخلص من الدوالي هي إزالتها، حيث يستخدم أخصائيو الأوعية الدموية تقنيات مثل العلاج بالحقن (العلاج بالتصليب)، والعلاج بالليزر (الاستئصال الحراري الوريدي) والجراحة (الربط والتجريد) لإغلاق الوريد أو إزالته جسديًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ولكن في كثير من حالات الدوالي لا تكون هذه العلاجات ضرورية.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن التخلص من الدوالي دون الخضوع لإجراءً ما لدي الطبيب، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض. وتكون كالآتي:

جوارب الضغط

ربما يكون ارتداء جوارب الضغط هو العلاج المنزلي الأكثر فعالية للدوالي، حيث لا تسمح جوارب الضغط للأوردة بالتمدد، مما يحسن الأعراض مثل الألم والخفقان والحكة - خاصة إذا كان الشخص يرتديها طوال اليوم.

تعتمد الملابس الضاغطة التي يحتاجها الشخص على مدى امتداد الدوالي إلى أعلى الساق، فيمكن الحصول على ملابس تصل إلى الركبة أو الفخذ أو حتى على شكل جوارب تغطي البطن.

النظام الغذائي

إذا كان الشخص يحاول تحسين صحة الأوردة، فإن النظام الغذائي هو أهم نقطة للبدء، فمن المهم الحصول على الكثير من الألياف والبوتاسيوم والفلافونوي،. هناك أيضًا بعض الأعشاب التي قد تساعد في تخفيف الأعراض.

كما هو الحال مع جميع خطط الأكل، من المهم محاولة الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الشخص من الطعام، وليس المكملات الغذائية.

الفلافونويدات

الفلافونويدات هي مركبات نباتية تعطي العديد من الأطعمة لونها، وتشير الأبحاث إلى أن لها مجموعة واسعة من الفوائد، لكن الأبحاث التي تشير إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم هي الأكثر وعدًا للأشخاص الذين يعانون من الدوالي.

هناك خمسة أنواع فرعية مختلفة من الفلافونويدات.

الأنثوسيانين

الفلافون

الفلافانول

الفلافون

الايسوفلافون

الفلافونويد الأكثر فعالية في علاج أعراض الدوالي هو الروتين (يُسمى أيضًا الروتوسيد)، وهو أحد الفلافونولات الموجودة في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفلفل الحار والحنطة السوداء والشاي الأخضر.

الأطعمة الغنية بالألياف

إذا كان هناك شيء واحد من المحتمل أن تعرفه عن الألياف، فهو أنها تساعد على التبرز، وهذا هو السبب في تشجيع الأشخاص المصابين بالدوالي على تناول نظام غذائي غني بالألياف، من المهم تجنب إجهاد الجزء السفلي من الجسم عندما يعاني الشخص من الدوالي.

يمكنك الحصول على الألياف من مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك البقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

مصادر البوتاسيوم القوية

قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم، مما قد يساعد في تخفيف بعض الأعراض المؤلمة للدوالي.

عندما يسمع معظم الاشخاص كلمة "بوتاسيوم"، فأن الطعام الذي يتبادر إلى الذهن هو الموز، ولكن لا ينبغي أن يكون الموز هو المكان الوحيد الذي يمد الجسم به، فالفواكه مثل الجريب فروت والشمام - والخضروات مثل الجزر والسبانخ - تؤدي المهمة ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

تأكد من عدم الإفراط في تناولها، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البوتاسيوم إلى ضعف العضلات ومشاكل في القلب.

التمرين

في حين أن التمرين لا يمكن أن يقضي على الدوالي، فإن ضخ الدم يخفف الأعراض ويحسن مظهر الأوردة مؤقتًا.

تكون الساق منخفضتين طوال اليوم وربما لا تتحرك كثيرًا، والذهب للمشي في المساء، يساعد في دوران كل شيء بشكل جيد، ليشعر المريض بتحسن في الليل عندما يكون مستريحًا.

إذا لم يكن الوقوف والمشي من الخيارات المفضلة، فيمكن القيام بتمارين أثناء الجلوس أو الاستلقاء، مثل رفع الكاحل أو الساق.

التدليك

لن يعالج التدليك دوالي الأوردة، لكنه قد يقلل مؤقتًا من التورم وعدم الراحة، ولكن يجب على الأشخاص الذين عانوا من نوبة من التهاب الوريد الخثاري التحدث إلى مقدم الرعاية قبل الحصول على جلسة تدليك أو تدليك أوردتهم بأنفسهم.

إذا كنت تعاني من حالات أخرى بالإضافة إلى الدوالي - مثل الوذمة اللمفية - فقد يستخدم معالج التدليك مضخات الضغط ومعدات أخرى كجزء من تدليك التصريف اللمفاوي الذي يحدث غالبًا في الأماكن الطبية.

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