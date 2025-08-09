بالجوارب الضاغطة والليزر، العلاجات المنزلية للدوالي الوريدية

تُعد الدوالي الوريدية من المشكلات الصحية الشائعة التي تُصيب قطاعًا واسعًا من السكان. وهي عبارة عن أوردة متورمة وملتوية تظهر تحت سطح الجلد مباشرة، وتكون غالبًا باللون الأزرق أو الأرجواني.

وتتواجد هذه الأوردة بشكل أساسي في الساقين، القدمين، والكاحلين، وتُسبب في بعض الأحيان ألمًا أو حكة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

ما هي الدوالي الوريدية؟

تنشأ الدوالي الوريدية نتيجة ضعف جدران الأوردة وتلف صماماتها الداخلية، وتعمل هذه الصمامات عادةً على ضمان تدفق الدم باتجاه القلب، ولكن عندما تتلف، يتجمع الدم داخل الوريد مما يؤدي إلى انتفاخه وتورمه.

يمكن أن تُحاط الدوالي الوريدية بـ الأوردة العنكبوتية، وهي خطوط حمراء أو أرجوانية أصغر حجمًا تظهر بالقرب من سطح الجلد، وعلى الرغم من أن الدوالي قد تُسبب إزعاجًا من الناحية الجمالية، إلا أنها لا تُشكل خطورة على معظم الناس. مع ذلك، يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة مثل جلطات الدم.

أعراض وأسباب الدوالي الوريدية

الأعراض الأكثر شيوعًا

الأوردة المتورمة: تكون الأوردة متورمة وملتوية على شكل حبال، وتظهر غالبًا باللون الأزرق أو البنفسجي تحت سطح الجلد في الساقين والكاحلين والقدمين

ثقل في الساقين: الشعور بالإرهاق والثقل في عضلات الساق، خاصة بعد ممارسة النشاط البدني.

الحكة: الشعور بحكة في المنطقة المحيطة بالدوالي.

الألم: الشعور بالوجع أو التقلصات العضلية في الساقين، وخاصة خلف الركبتين.

التورم: تورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

تغير لون الجلد والقروح: في الحالات الشديدة، يمكن أن تُسبب الدوالي تغيرًا في لون الجلد أو ظهور تقرحات وريدية.

وعلى الرغم من أنها تظهر عادةً في الجزء السفلي من الجسم، إلا أن الدوالي يمكن أن تتكون أيضًا في مناطق أخرى، مثل الحوض (متلازمة احتقان الحوض)، أو في المستقيم على شكل بواسير.

ما الذي يُسبب الدوالي؟

تحدث الدوالي عندما تضعف جدران الأوردة، مما يسمح للدم بالتجمع بدلًا من التدفق بشكل طبيعي، ويتسبب هذا الضعف في تمدد الوريد وتلف صماماته.

وتُعد عدة عوامل من مسببات هذا الضعف، منها:

التقدم في السن: تفقد الأوردة مرونتها مع التقدم في العمر.

الوقوف لفترات طويلة: يُقلل من الدورة الدموية في الأوردة.

الهرمونات: الهرمونات الأنثوية يمكن أن تزيد من تمدد جدران الأوردة، مما يجعل النساء الحوامل أو اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل الفموية أكثر عرضة للإصابة.

الوزن الزائد: يُشكل ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية.

المضاعفات المحتملة للدوالي

على الرغم من أن معظم الحالات لا تُسبب مضاعفات، إلا أن الدوالي الوريدية غير المعالجة قد تؤدي إلى:

التهاب الوريد الخثاري السطحي: تكوّن جلطات دموية داخل الدوالي، وهي حالة مؤلمة ولكنها غالبًا ليست خطيرة.

الخثار الوريدي العميق (DVT): جلطة دموية تتكون في وريد عميق، وتُعدّ هذه الحالة أكثر خطورة.

الانسداد الرئوي: تُعتبر أخطر المضاعفات، حيث يمكن أن تنتقل جلطة دموية من الساق إلى الرئة، مما يُشكل حالة طارئة تهدد الحياة.

علاج الدوالى

يتم تشخيص الدوالي الوريدية بسهولة من خلال الفحص البدني، حيث يُفحص الطبيب الأوردة المتورمة، وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound) للحصول على صور مفصلة للأوردة والتحقق من وجود أي جلطات دموية.

تهدف العلاجات إلى تخفيف الأعراض وتحسين المظهر، وتشمل:

العلاجات المنزلية للدوالي

رفع الساقين: لتعزيز تدفق الدم وتقليل الضغط في الأوردة.

الجوارب الضاغطة: تُمارس ضغطًا على الأوردة لمنع تمددها وتحسين تدفق الدم.

الإجراءات الطبية

العلاج بالتصليب (Sclerotherapy): يتم حقن محلول في الوريد المصاب، مما يؤدي إلى إغلاقه وتحوله إلى نسيج ندبي يختفي تدريجيًا.

العلاج بالليزر: يستخدم الليزر لإغلاق الوريد المصاب من الداخل.

استئصال الوريد المتحرك: يقوم الجراح بعمل شقوق صغيرة لإزالة أجزاء من الوريد المصاب.

الجراحة: تُعرف بالربط والنزع (Ligation and Stripping)، وتتضمن ربط الوريد المصاب لإيقاف تدفق الدم وإزالته.

وعلى الرغم من فعالية هذه العلاجات، قد تعود الدوالي مرة أخرى، خاصةً في حالات الحمل أو السمنة أو نمط الحياة الخامل.

