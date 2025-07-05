10 علاجات منزلية للتخلص من الدوالي

تُعد الدوالي مشكلة شائعة تؤثر على الأوردة، مسببة ظهورها بوضوح وعدم الراحة، ورغم توفر العديد من العلاجات الطبية، إلا أن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى الحلول المنزلية والطبيعية لتخفيف الأعراض وتحسين الحالة.

ما هي الدوالي؟

تنشأ الدوالي نتيجة لضعف الصمامات الصغيرة الموجودة داخل الأوردة، والتي تعمل عادةً على منع تدفق الدم عكسيًا، وعند تلف هذه الصمامات، يتجمع الدم في الأوردة، مما يؤدي إلى التوائها وتورمها، فتصبح مرئية بوضوح تحت الجلد، غالبًا بلون أزرق داكن أو أرجواني، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تشمل الأعراض المصاحبة للدوالي ما يلي:

إحساس حارق أو نابض في الساقين.

شعور بالثقل والألم وعدم الراحة في الساقين.

تشنجات عضلية، خاصة في الليل.

تورم القدمين والكاحلين.

جفاف وحكة في الجلد، الذي يبدو أرق فوق الأوردة المصابة.

علاجات منزلية فعالة للدوالي

يمكن للعلاجات المنزلية أن تساهم بشكل كبير في إدارة أعراض الدوالي وتقليل ظهورها:

1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تعمل التمارين على تحسين الدورة الدموية في الساقين، مما يساعد على دفع الدم المتجمع في الأوردة وخفض ضغط الدم، وهو عامل رئيسي يساهم في ظهور الدوالي. يُفضل ممارسة تمارين منخفضة الشدة التي تشغل عضلات الساق دون إجهاد مفرط، مثل:

السباحة.

المشي.

ركوب الدراجات.

اليوغا.

2. ارتداء جوارب الضغط

تتوفر جوارب الضغط في معظم الصيدليات، وتعمل على تطبيق ضغط لطيف على الساقين، مما يدعم العضلات والأوردة في دفع الدم باتجاه القلب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن استخدام جوارب ضغط تصل إلى الركبة بضغط يتراوح بين 18 و21 ملم زئبقي لمدة أسبوع ساهم في تقليل الألم والوجع المرتبطين بالدوالي

3. اختيار ملابس غير ضيقة

يمكن للملابس الضيقة أن تعيق تدفق الدم. لذا، يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة لا تعيق الدورة الدموية في الجزء السفلي من الجسم. كما أن ارتداء الأحذية المسطحة بدلًا من الكعب العالي يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على أوردة الساق.

4. رفع الساقين

يساعد رفع الساقين إلى مستوى القلب أو أعلى منه على تحسين الدورة الدموية وتقليل الضغط على أوردة الساق، بفضل الجاذبية التي تساعد الدم على التدفق بسلاسة نحو القلب. يُنصح بإبقاء الساقين مرفوعتين عند الجلوس لفترات طويلة، سواء في العمل أو أثناء الراحة.

5. التدليك اللطيف

يساهم التدليك اللطيف للمناطق المصابة في الحفاظ على تدفق الدم عبر الأوردة. يمكن استخدام زيوت تدليك أو مرطبات لنتائج أفضل، مع الحرص على تجنب الضغط المباشر على الأوردة لتجنب إتلاف الأنسجة الرقيقة.

6. تجنب السلوكيات الخاملة

الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يزيد من ظهور الدوالي. إذا كان العمل يتطلب الجلوس لفترات طويلة، يجب النهوض والتحرك أو تغيير الوضع بشكل متكرر لضمان تدفق الدم بسلاسة. كما يُنصح بتجنب الجلوس والساقين متقاطعتين، حيث يعيق ذلك تدفق الدم إلى الساقين والقدمين.

7. إنقاص الوزن الزائد

يعتبر الوزن الزائد عاملًا يزيد من خطر الإصابة بالدوالي. لذا، فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل الضغط على الأوردة ويخفف من التورم وعدم الراحة.

8. تقليل تناول الملح

الأطعمة الغنية بالصوديوم يمكن أن تسبب احتباس الماء في الجسم. تقليل تناول الملح يساعد في تقليل احتباس الماء، بينما يمكن للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أن تعزز هذا التأثير.

تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

اللوز والفستق الحلبي.

العدس والفاصوليا البيضاء.

البطاطس.

الخضراوات الورقية.

بعض الأسماك، مثل السلمون والتونة.

9. زيادة تناول الفلافونويدات

تُحسّن الفلافونويدات الدورة الدموية، مما يقلل من احتمالية تجمع الدم في الأوردة. كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم في الشرايين وتعمل على إرخاء الأوعية الدموية.

من الأطعمة الغنية بالفلافونويدات:

الخضراوات: البصل، الفلفل الحلو، السبانخ، البروكلي.

الفواكه: الحمضيات، العنب، الكرز، التفاح، التوت الأزرق.

الكاكاو.

الثوم.

10. العلاجات العشبية

مستخلص بذور العنب (Vitis vinifera): تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله قد يساعد في تقليل تورم أسفل الساقين وأعراض القصور الوريدي المزمن. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم تجنب هذا المستخلص لتجنب خطر النزيف.

مستخلص كستناء الحصان (Aesculus hippocastanum L.): قد يساهم في تقليل أعراض القصور الوريدي المزمن، وهو سبب رئيسي للدوالي.

يجب تخفيف المستخلصات النباتية والزيوت العطرية في زيوت حاملة قبل استخدامها موضعيًا أو في أجهزة النشر للعلاج بالروائح.

العلاجات الطبية للدوالي

إذا لم تكن العلاجات المنزلية كافية أو تسببت الدوالي في انزعاج شديد، تتوفر خيارات علاجية طبية يمكن للطبيب أن يصفها:

الاستئصال الحراري: يستخدم الحرارة لإغلاق الأوردة المصابة.

استئصال الوريد المتنقل: يتم فيه إزالة الدوالي من خلال شقوق صغيرة في الجلد مع تندب بسيط.

العلاج بالتصليب: يستخدم رغوة خاصة لإغلاق الأوردة وتقليصها.

الربط والتقشير: إزالة الدوالي جراحيًا.

جراحات الليزر: تستخدم نبضات ضوئية مكثفة لتلاشي الوريد تدريجيًا.

جراحة الأوردة بالمنظار: تُدخل كاميرا فيديو صغيرة لمساعدة الجراح على رؤية وإزالة الأوردة عبر شقوق صغيرة.

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