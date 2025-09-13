السبت 13 سبتمبر 2025
القومي للأورام ينظم مؤتمره السنوي حول العلاجات المستحدثة نوفمبر المقبل

المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام

ينظم المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة مؤتمره السنويBGO 2025 في الفترة من 5ل 7 نوفمبر القادم تحت عنوان: “صوت واحد ورؤية واحدة لمستقبل بلا سرطان”.

ويشارك المهعد في مؤتمره السنوي هذا العام، الجمعية العالمية لأورام الدم (SOHO)، وجمعية جراحة الأورام (SSO)، وجامعة أكسفورد.

ويستضيف  المؤتمر السنوي للأشعة التشخيصية، بما يعزز الطبيعة متعددة التخصصات لهذا الحدث.

ويسلط المؤتمر السنوي لمعهد الأورام هذا العام  الضوء على العلاجات المستحدثة والابتكارات التي تتناول التحديات الهائلة في رعاية مرضى السرطان، من خلال برنامج علمي ثري يضم أحدث الأبحاث، والندوات، وورش العمل، والملصقات العلمية.

ويهدف إلى إنشاء منصة تعاونية تجمع نخبة العقول الرائدة في علوم الأورام من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المؤتمر من جلسات وندوات علمية علمية وورش العمل معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر ‏(AACME)، بما يضمن أعلى معايير جودة التعليم المستمر لجميع المشاركين في المؤتمر.

