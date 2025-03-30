طريقة تخليل البساريا في البيت

طريقة تخليل البساريا، البساريا من أنواع السمك الشهيرة التى لها عشاق كثيرون فى مصر، ويقدم عادة مقلي أو مخلل فى الاعياد والمناسبات.

وطريقة تخليل البساريا، سهلة وبسيطة وهى طريقة مصرية قديمة وفى عيد الفطر المبارك يتم تقديمها بجانب الرنجة والفسيخ.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة تخليل البساريا.

مكونات تخليل البساريا:-

1 كيلوجرام بساريا منظّف ومغسول جيدًا

1/2 كوب ملح خشن (أو حسب الرغبة)

1/4 كوب كمون مطحون

1/4 كوب شطة (اختياري حسب الرغبة)

5 فصوص ثوم مفروم

عصير 2 ليمونة

1/2 كوب خل

زيت نباتي للتغطية

شرائح ليمون وورق لورا (اختياري للتنكيه)

طريقة عمل البساريا:

لتنظيف السمك اغسلي البساريا جيدًا، ويفضل إزالة الرأس والأحشاء إن أردتِ، ثم جففيها جيدًا من الماء.

في وعاء، اخلطي الملح، الكمون، الشطة، والثوم المفروم، وأضيفي إليهم عصير الليمون والخل وقلّبي جيدًا.

وفي برطمان زجاجي نظيف (أو علبة بلاستيك مخصصة للأطعمة)، ضعي طبقة من البساريا، ثم غطّيها ببعض من التتبيلة، وكرري العملية حتى تنتهي الكمية.

ثم أضيفي القليل من شرائح الليمون وورق اللورا بين الطبقات (اختياري)، ثم غطّي الوجه بطبقة من الزيت لحفظ التخليل ومنع التعفن.

أغلقي البرطمان بإحكام، واحفظيه في الثلاجة أو مكان بارد ومظلم لمدة 3 أيام.

ثم تُقدّم البساريا المخللة مع شرائح بصل، ليمون، زيت زيتون، وخبز بلدي.

تخليل البساريا

فوائد البساريا للصحة

هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول سمك البساريا حفاظا على الصحة، ومن فوائد البساريا:

يحمى من الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان الثدى وسرطان القولون.

يقوى المناعة لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على تقوية العظام والمفاصل والأسنان لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د.

يساعد فى نمو العضلات وتوقيتها لإحتوائه على البروتين وبالتالى هو مهم للصغار وللشباب والرياضيين لنموهم بشكل صحى وتقوية عضلاتهم.

يعزز صحة الدماغ ويحسن من مستوى التركيز ويرفع معدلات الذكاء لإحتوائه على نسبة عالية من الأوميجا 3.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لإحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يخفض مستوى ضغط الدم.

يعزز القدرة الجنسية للرجال لإحتوائه على نسبة عالية من الفسفور.

يعمل على تجديد خلايا الجلد لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجلد.

مهم لجمال الشعر لأنه يغذى السعر بالعناصر الغذائية المهمة مايجعل لامعا وأكثر حيويا.

يعزز من نضارة البشرة وجمالها ويخفف من ظهور الهالات السوداء ويؤخر ظهور التجاعيد بالبشرة.

يعزز صحة الجهاز العصبى لإحتوائه على فيتامين ب 12.

يساعد فى إنقاص الوزن لإحتوائه على نسبة عالية من البروتين وسهرات حرارية قليلة.

مهم للمرأة الحامل حيث يساعد فى نمو الجنين بشكل صحى لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة كما أنه يحتوى على نسبة قليلة من الزئبق وبالتالى على عكس باقى الأسماك التى يمنع تقديمها للمرأة الحامل.

يحمى من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.