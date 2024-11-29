السبت 30 نوفمبر 2024
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أسهل طريقة لعمل مخلل اللفت

مخلل اللفت
مخلل اللفت

طريقة عمل مخلل اللفت، مخلل اللفت من المخللات المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لأنه يحضر عادة فى المنزل، ويقدم فى المطاعم الشعبية.

وطريقة عمل مخلل اللفت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل مخلل اللفت.

 

مكونات عمل مخلل اللفت:-

1 كيلو لفت (مقشر ومقطع إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة)

4 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة ملح

3 ملاعق كبيرة خل (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

 

3 فصوص ثوم مهروس (اختياري)

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

1-2 ورق غار (اختياري)

1 حبة فلفل أحمر حار (اختياري)

حبة بنجر مقطعة للحصول على لون أحمر حسب الرغبة 

طريقة عمل مخلل اللفت 
طريقة عمل مخلل اللفت 

طريقة عمل مخلل اللفت:-

  • قومي بتقشير اللفت وتقطيعه إلى مكعبات صغيرة أو شرائح حسب الرغبة.
  • يمكنك ترك القشرة إذا كنت تفضلين ذلك، لكنها تصبح لينة أثناء التخليل.
  • في قدر، اخلطى الماء مع الملح والسكر (اختياري) والخل.
  • أضيفي ورق الغار، والفلفل الحار، والكمون إذا أردت إضافة نكهة مميزة.
  • سخنى المكونات على نار هادئة حتى يذوب الملح والسكر تماما، لا يجب أن يغلي المحلول، فقط سخنى المكونات حتى تذوب.
  • ضعى قطع اللفت في برطمان زجاجي نظيف ومعقم.
  • يمكنك إضافة الثوم المهروس بين طبقات اللفت إذا أردت نكهة قوية.
  • بعد أن يبرد المحلول تماما، صبيه على اللفت في البرطمان بحيث يغطيه بالكامل.
  • أغلقي البرطمان جيدا واتركيه في مكان بارد ومظلم لمدة 7 إلى 10 أيام حتى يصبح المخلل جاهزا.
  • يمكنك التأكد من نكهته بعد مرور هذه المدة، وإذا أردت مذاقًا أكثر حموضة أو ملوحة، يمكنك تركه فترة أطول.
  • بعد مرور الوقت، يصبح مخلل اللفت جاهزًا للتقديم كطبق جانبي مع الأطعمة المختلفة.
  • تأكدى من أن اللفت مغطى تمامًا بمحلول التخليل؛ لضمان نجاح المخلل.
  • يمكن تعديل كمية الملح والخل حسب الذوق الشخصي.

والمخللات من الأطباق الجانبية التى تقدم بجانب الأكلات المختلفة وعرفها المصريون منذ القدم، وحافظوا عليها، وهناك خضروات عديدة يمكن تقديمها كمخلل أبرزها الزيتون والليمون والفلفل والجزر والخيار والبصل وهى أشهر أنواع المخللات المصرية التى تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل بكميات كبيرة لتكفى الأسرة لفترات طويلة، بدلا من شراء المخللات الجاهزة الغير مضمونة.

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مخلل اللفت طريقة عمل مخلل اللفت اللفت المخللات مكونات عمل مخلل اللفت الشيف نورهان القاضى

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