طريقة عمل مخلل الجزر زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل مخلل الجزر، من طرق المخلل التي يمكنك إجادة عملها في البيت بكل سهولة، ولن تحتاجين لشراءه مرة أخرى.

وهذه الأيام هي الوقت المناسب لشراء الجزر وتخليله؛ لأنه رخيص وطعمه مميز، ويمكنك تخليل كميات كبيرة وتخزينها.



ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مخلل الجزر، زي الجاهز، ولن يكلفك الكثير.

مكونات عمل مخلل الجزر الاحترافي



* 1 كيلو جزر

* ربع كوب خل أبيض

* 1 لتر ماء

* ملعقة كبيرة سكر

* 5 ملعقة كبيرة ملح

* 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

* 1 ملعقة صغيرة حبوب كزبرة

* 1 ملعقة صغيرة حبوب خردل

* 1 عود قرفة

* 4 فصوص ثوم

* 1 شريحة ليمون

مخلل الجزر

طريقة تحضير وخطوات عمل مخلل الجزر

1. اغسلي الجزر جيدًا وقشره.

2. قطّعي الجزر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات.

3. في قدر، ضعي الماء والخل والسكر والملح والشطة (إذا كنت ترغبين في ذلك) وحبوب الكزبرة وحبوب الخردل والقرفة.

4. اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، ثم خفّفي النار واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي الثوم وشريحة الليمون إلى المزيج.

6. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد.

7. ضعي الجزر في برطمان معقم.

8. اسكبي مزيج التخليل فوق الجزر، مع التأكد من تغطيتها بالكامل.

9. أغلق البرطمان بإحكام واتركه في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع على الأقل.

خطوة اختيارية: يمكنك نقع الجزر في ماء ساخن كخطوة أولى؛ لتسريع عملية التخليل، لمدة 15 دقيقة، ثم يمكنك بعد ذلك تصفيته من الماء، ووضعه في البرطمان، واستكمال خطوات التخليل.

نصائح هامة قبل تخليل الجزر



* يمكنك إضافة المزيد من التوابل إلى مزيج التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الكزبرة المطحونة أو الكمون.

* تأكدي من استخدام برطمان معقم لمنع نمو البكتيريا.

* يمكنك تخزين مخلل الجزر في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

طريقة عمل مربى الجزر، أسهل وأرخص وألذ من الجاهزة



طريقة مربى الجزر

طريقة عمل مربى الجزر، من أصناف المربى التي قد لا تنتشر بشكل كبير، لكنها من أصناف المربى لذيذة الطعم، كما أنها مغذية، ومفيدة للصحة، كما أن صنعها في البيت لن يكلفك الكثير.



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل مربى الجزر، بخطوات بسيطة ونتيجتها مبهرة ومضمونة.

مقادير عمل مربى الجزر اللذيذة

كيلو جزر مقشر ومبشور

4 كوب سكر

3 كوب ماء

عصير ليمونة

بشر برتقالة

عود قرفة

طريقة التحضير وخطوات عمل مربى الجزر

1. في قدر على النار، يوضع الجزر، السكر والماء ليغلي ثم تخفف الحرارة ويترك حتى تجف الماء مع الحرص على إزالة الرغوة التي تظهر على وجه الخليط.

2. يضاف عصير الليمون، برش البرتقال، القرفة ويترك الخليط ليغلي ويسمك قوامه.

3. يرفع القدر عن النار، يترك ليبرد قليلًا ثم يوضع مربى الجزر في علب زجاجية ويحكم إقفالها.

نصائح وإضافات لطعم أغنى لمربى الجزر

* يمكن إضافة بعض النكهات الأخرى مثل الفانيليا أو الحبهان أو جوزة الطيب.

* يمكن استخدام عصير البرتقال بدلًا من الماء.

* يمكن التحكم في كثافة المربى حسب الرغبة عن طريق زيادة أو تقليل كمية السكر.

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