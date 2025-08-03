شاروخان وفيكرانت ماسي يتقاسمان أفضل ممثل، قائمة جوائز السينما الهندية الوطنية بدورته الـ 71

تتألق السينما الهندية في حفل توزيع جوائزها الوطنية الحادي والسبعين، وتكرّم نخبة من أبرز نجومها وصناعها، حيث تُوّج فيلم “12th Fail” بجائزة أفضل فيلم، فيما اقتسم النجمان فيكرانت ماسي وشاروخان جائزة أفضل ممثل، وحصلت راني موخرجي على جائزة أفضل ممثلة.

جوائز الممثلين وكبار الصناع

وصف رئيس لجنة تحكيم جوائز الهند الوطنية للسينما بدوتها الـ 71، المخرج أشوتوش جواريكر، أداء الممثل فيكرانت ماسي، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، بأنه "صادق للغاية وعميق عاطفيًا" عن دوره في فيلم 12th Fail، وعبر ماسي عن سعادته قائلًا إنها بمثابة حلم تحقق، وشرف له أن يشارك هذه الجائزة مع "أيقونة مثل شاروخان".

وتقاسم ماسي جائزة أفضل ممثل مع النجم شاروخان، الذي فاز بها عن دوريه المزدوجين كأب وابنه في فيلم الحركة Jawan، وتُعد هذه أول جائزة وطنية يحصل عليها شاروخان في مسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لعقود، ووصفها جواريكر بأنها "تاريخية" بعد هذه المسيرة الطويلة.

أما الممثلة المخضرمة راني موخرجي، البالغة من العمر 47 عامًا، فقد حصدت جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها كأم تناضل من أجل أطفالها في فيلم “Mrs. Chatterjee vs. Norway” وأشارت موخرجي إلى أن هذه الجائزة تُعد اعترافًا بـ"عملي الممتد على مدار 30 عامًا، وتفانيي في مهنتي التي أشعر معها برابط روحي عميق".

أبرز الأفلام والجوائز الفنية الأخرى

أفضل إخراج: فاز بها سوديبتو سين عن فيلم The Kerala Story.

أفضل فيلم شعبي يقدم ترفيهًا هادفًا: ذهبت الجائزة لكاران جوهر عن فيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

أفضل تصميم رقصات: حصدتها فايبهافي ميرشانت عن أغنية "دهيندهورا باجي ري" من فيلم Jawan.

أفضل فيلم روائي طويل يعزز القيم الوطنية والاجتماعية والبيئية: فاز بها فيلم Sam Bahadur للمخرجة ميجنا غولزار.

أفضل فيلم باللغة الهندية: فاز بها الفيلم الكوميدي Kathal: A Jackfruit Mystery.

أفضل فيلم في فئة الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والألعاب والقصص المصورة: فاز بها فيلم Hanu Man.

جوائز السيناريو والموسيقى والأصوات

أفضل سيناريو: تقاسم الجائزة كل من أفلام Baby (التيلوجو)، وParking (التاميل)، وSirf Ek Bandaa Kaafi Hai (الهندية).

أفضل مغنية: حصدتها شيلبا راو عن أغنية "شاليا" من فيلم Jawan.

أفضل مغني: فاز بها بي في إن إس روهيت عن أغنية "بريميسثونا" من الفيلم التيلجو Baby.

أفضل تصميم صوت: ذهبت الجائزة لساشين سودهاكاران عن فيلم Animal.

أفضل إخراج موسيقي: اقتسمها هارشافاردهان راميشوار عن فيلم Animal وجي في براكاش كومار عن الفيلم التاميلي Vaathi.

كما تم تكريم الأدوار المساعدة في السينما غير الهندية:

أفضل ممثل مساعد: اقتسمها فيجاياراجافان عن فيلم Pookkalam وإم إس بهاسكار عن فيلم Parking.

أفضل ممثلة مساعدة: ذهبت الجائزة إلى أورفاشي عن فيلم Uluozhuku وجانكي بوديوالا عن فيلم Vash.

وقد تم اختيار الفائزين من بين 332 فيلمًا روائيًا طويلًا، و115 فيلمًا غير روائي، و27 كتابًا، و16 ترشيحًا من النقاد.

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