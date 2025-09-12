الجمعة 12 سبتمبر 2025
جاهانفي كابور تخطف الأنظار في مهرجان تورنتو (صور)

جاهانفي كابور، فيتو
جاهانفي كابور، فيتو

خطفت الممثلة الهندية الشهيرة جاهانفي كابور، الأنظار خلال العرض العالمي لفيلمها الجديد Homebound، ضمن فاعليات الدورة ٥٠ لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وتألقت جاهانفي، بفستان ذي تصميم بسيط، باللون الأبيض يتوسطه نقاط سوداء، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها.

تفاصيل فيلم Homebound

Homebound، فيلم درامي هندي، من تأليف وإخراج نيراج جيوان، وإنتاج كاران جوهر، وأدار بوناوالا، وأبورفا ميهتا، وسومين ميشرا.

الفيلم مُقتبس من مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لبشارات بير عام ٢٠٢٠، وهو من بطولة إيشان خاطر، وفيشال جيثوا، وجانفي كابور.

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من  مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

