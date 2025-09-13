السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف صحي الإسكندرية يجدد شهادة الإدارة المستدامة لعدد من محطاته

صرف صحي الإسكندرية
صرف صحي الإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن نجاح أربع محطات في الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM بعد اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة، وذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء وضمان استدامة الخدمة.

محافظ الشرقية يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بأبو حماد

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله

‎وشملت المحطات التي حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة هذا العام محطتي رفع جرين بلازا وسموحة ومحطة معالجة السابعة بعد تجديد الشهادة لهم، إلى جانب محطتي رفع 2/8 وأبيس السابعة الرئيسية اللتين حصلتا على الشهادة للمرة الأولى.

وأوضح نافع أن حصول المحطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذين تأكدوا من استيفاء المحطات لكافة متطلبات ومعايير الشهادة، والتي تشمل التشغيل الأمثل، وضبط الجودة، ومعايير الصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم أداء الموارد البشرية.

وأكد د نافع أن هذه الشهادة تمثل مؤشرًا هامًا على كفاءة المحطات واستمرار عملها بأعلى مستويات الأداء والجودة، بما يضمن تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة للمواطنين.

وأشار إلى أن الشركة تمضي قدمًا في خطتها لتأهيل باقي المحطات للحصول على نفس الشهادة العالمية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي بالإسكندرية، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بالقطاع.

ووجّه الشكر لفريق العمل والإدارات المعنية بالشركة على جهودهم المبذولة في متابعة وتأهيل المحطات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بمنظومة الجودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الصرف الصحي محمود نافع

مواد متعلقة

شبح الإصابة يدفع نجم برشلونة السابق لاعتزال الكرة نهائيا

محافظ الشرقية يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بأبو حماد

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد إعادة تشكيله

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads