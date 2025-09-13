شبح الإصابة يدفع نجم برشلونة السابق لاعتزال الكرة نهائيا

اقترب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة السابق، من إعلان اعتزاله كرة القدم بعد سنوات طويلة من المعاناة مع الإصابات المزمنة.

أومتيتي يصور فيديو تمهيدا لإعلان الاعتزال

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كشف الصحفي فابريس هوكينز أن أومتيتي زار يوم الجمعة الماضي مقر تدريبات ليون، فريقه السابق، لتصوير مقطع فيديو شخصي لا علاقة له بالنادي، ما يشير إلى أن الإعلان الرسمي عن اعتزاله أصبح وشيكا.

أومتيتي، فيتو

وكان اللاعب قد حدّد يوم الأربعاء 10 سبتمبر الماضي موعدًا لاتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الاعتزال، لكنه ما زال بلا فريق حتى الآن.

شبح الإصابات يضرب أومتيتي

تغيّرت مسيرة أومتيتي بشكل كامل منذ قراره بعدم الخضوع لعملية جراحية قبل كأس العالم 2018، وهو القرار الذي منح فرنسا المجد حين رفع الكأس، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى مشاكل مزمنة في الركبة حرمت المدافع من مواصلة مسيرته بالقوة السابقة.

ومع تراجع مستواه، خرج أومتيتي من حسابات برشلونة، لكنه أعاد الأمل نسبيا خلال تجربته مع ليتشي في الدوري الإيطالي، حيث خاض 25 مباراة وأثبت أنه لا يزال قادرًا على المنافسة، حتى وإن لم يصل إلى ذروة أدائه السابقة.

ومع ذلك، لم تدم تلك العودة طويلًا، إذ انتقل بعدها إلى ليل الفرنسي، حيث شارك في 13 مباراة فقط خلال موسمه الأول، وغاب تمامًا عن الموسم الأخير بسبب الإصابات المتكررة وفقدان الإيقاع.

ورغم معاناته المستمرة، تلقى أومتيتي بعض العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإن لم تكن من أندية الصف الأول، شملت عروضًا من فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى عروض من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، لكن مستقبله يبدو بعيدًا عن الملاعب.

