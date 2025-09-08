الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العُمرة جائزة كبرى، الرياض تُكرم 1200 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

حفل تكريم حفظة القران
حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لتكريم 1200 من أبناء القرية من حفظة القرآن الكريم، في أجواء روحانية مهيبة عكست مكانة القرآن الكريم في نفوس الأهالي.

تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

أقيمت الفعالية بمركز شباب قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، شوسط حضور واسع من الأطفال المكرمين وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة وأبناء القرية، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المميز الذي يجسد التلاحم المجتمعي والدور المهم للأسرة في تربية النشء على القيم الدينية.

 

جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف
جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

وشارك في الحفل عدد من قيادات بني سويف ورجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمحافظات شمال الصعيد، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أهالي قرية الرياض في تشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في بناء جيل متمسك بدينه وقيمه الأخلاقية.

العُمرة جائزة كبرى لحفظة القران الكريم ببني سويف

وتضمن الحفل تكريم حفظة القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب المتميزين في حفظ نصفه وربعه، فضلًا عن الأطفال الذين أتموا حفظ الأجزاء الصغيرة، وذلك في إطار حرص المنظمين على تحفيز الجميع لمواصلة الحفظ والتدبر في معاني القرآن.

جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف
جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

ومن أبرز ما ميز الاحتفال هذا العام، إعلان "الجائزة الكبرى" وهي أداء مناسك العمرة، والتي ستكون من نصيب أحد الحفظة المتميزين، إضافة إلى تقديم جوائز مالية قيمة لبقية المكرمين، تشجيعًا لهم على المضي قدمًا في طريق حفظ كتاب الله، ليكون شفيعًا لهم ولأهلهم في يوم لموقف العظيم.

جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف
جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الاحتفالية أصبحت تقليدًا سنويًا ينتظره أهالي القرية، مشيرين إلى أن نجاحها يعكس وعي المجتمع بأهمية ربط الأجيال الجديدة بـ القرآن الكريم، وغرس حب كتاب الله في نفوسهم، بما يسهم في إعداد جيل جديد صالح ينهض بمجتمعه ووطنه بمرجعية دينية وعقائدية.

قافلة صحة بني سويف تقدم 3 آلاف خدمة مجانية لأهالي قرية جبل النور

الدرَّاسة فصلت رأسها عن جسدها، ماكينة زراعية تنهي حياة ربة منزل ببني سويف

كمين تمويني يضبط 5.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها بالظهير الصحراوي في بني سويف

غلق وتشميع مركزين للحضانات والعناية بالأطفال يعملان بدون ترخيص في بني سويف

وزير الصحة ينعى طبيبة بوحدة الرياض ببني سويف لقيت مصرعها في حادث سير

ضبط مصنع أجبان فاسدة ولحوم وزيوت مجهولة المصدر ببني سويف

انطلاق المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة ببني سويف غدًا

كلب ضال يهاجم الأهالي ويُصيب 6 أشخاص في بني سويف

حملات تفتيش مفاجئة تكشف مخالفات وغياب موظفين ببني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 329 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف القرآن الكريم قرية الرياض ببني سويف

مواد متعلقة

قافلة صحة بني سويف تقدم 3 آلاف خدمة مجانية لأهالي قرية جبل النور

الدرَّاسة فصلت رأسها عن جسدها، ماكينة زراعية تنهي حياة ربة منزل ببني سويف

كمين تمويني يضبط 5.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها بالظهير الصحراوي في بني سويف

غلق وتشميع مركزين للحضانات والعناية بالأطفال يعملان بدون ترخيص في بني سويف

وزير الصحة ينعى طبيبة بوحدة الرياض ببني سويف لقيت مصرعها في حادث سير

ضبط مصنع أجبان فاسدة ولحوم وزيوت مجهولة المصدر ببني سويف

انطلاق المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة ببني سويف غدًا

كلب ضال يهاجم الأهالي ويُصيب 6 أشخاص في بني سويف

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads