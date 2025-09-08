العُمرة جائزة كبرى، الرياض تُكرم 1200 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لتكريم 1200 من أبناء القرية من حفظة القرآن الكريم، في أجواء روحانية مهيبة عكست مكانة القرآن الكريم في نفوس الأهالي.

تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

أقيمت الفعالية بمركز شباب قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، شوسط حضور واسع من الأطفال المكرمين وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة وأبناء القرية، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المميز الذي يجسد التلاحم المجتمعي والدور المهم للأسرة في تربية النشء على القيم الدينية.

جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

وشارك في الحفل عدد من قيادات بني سويف ورجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمحافظات شمال الصعيد، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أهالي قرية الرياض في تشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في بناء جيل متمسك بدينه وقيمه الأخلاقية.

العُمرة جائزة كبرى لحفظة القران الكريم ببني سويف

وتضمن الحفل تكريم حفظة القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب المتميزين في حفظ نصفه وربعه، فضلًا عن الأطفال الذين أتموا حفظ الأجزاء الصغيرة، وذلك في إطار حرص المنظمين على تحفيز الجميع لمواصلة الحفظ والتدبر في معاني القرآن.

جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

ومن أبرز ما ميز الاحتفال هذا العام، إعلان "الجائزة الكبرى" وهي أداء مناسك العمرة، والتي ستكون من نصيب أحد الحفظة المتميزين، إضافة إلى تقديم جوائز مالية قيمة لبقية المكرمين، تشجيعًا لهم على المضي قدمًا في طريق حفظ كتاب الله، ليكون شفيعًا لهم ولأهلهم في يوم لموقف العظيم.

جانب من حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الرياض ببني سويف

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الاحتفالية أصبحت تقليدًا سنويًا ينتظره أهالي القرية، مشيرين إلى أن نجاحها يعكس وعي المجتمع بأهمية ربط الأجيال الجديدة بـ القرآن الكريم، وغرس حب كتاب الله في نفوسهم، بما يسهم في إعداد جيل جديد صالح ينهض بمجتمعه ووطنه بمرجعية دينية وعقائدية.

