فيتو تكشف طرفي وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي استعدادا للمونديال

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، حصلت فيتو على تفاصيل معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيدخله الفريق في دولة تشيلي استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، الذي تقام هناك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد وطرفا وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

ونجح مسئولو اتحاد الكرة المصري على توفير مباراتين وديتين لمنتخب الشباب خلال معسكر الفريق في تشيلي قبل إنطلاق منافسات المونديال 

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الودية الأولى نظيره منتخب بنما المشارك في المونديال يوم 18 سبتمبر الجاري، ثم يواجه أحد أندية الدوري التشيلي يوم 21 سبتمبر، وقبل 6 أيام فقط من افتتاح المونديال.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

 مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

 

منتخب الشباب يخسر أمام بيراميدز

وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا مباراته الودية الأخيرة قبل السفر، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز 2-1 فى المباراة الودية التي جرت الإثنين الماضي في استاد الدفاع الجوى، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب "تشيلى 2025".

