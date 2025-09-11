الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حمادة الشربيني يترأس بعثة المنتخب في كأس العالم للشباب

حمادة الشربيني، فيتو
حمادة الشربيني، فيتو

منتخب الشباب، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب بدولة تشيلي إلى عضو المجلس حمادة الشربيني.

ومن المقرر أن يلحق هاني أبو ريدة ببعثة منتخب مصر للشباب في وقت لاحق، لحضور افتتاح مونديال الشباب رفقة جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. 

منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

موعد سفر منتخب الشباب إلى تشيلي

حدد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، يوم 13 سبتمبر الجاري موعدا للسفر إلى تشيلي للمشاركة في مونديال الشباب تحت 20 سنة، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يأتي ذلك قبل انطلاق البطولة بأسبوعين كاملين، خاصة أن الجهاز الفني ينوي خوض مباراتين وديتين في تشيلي مع فريق أو إثنين من المنتخبات المشاركة في المونديال.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار، ضمن مجموعة برفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة كاس العالم للشباب مونديال الشباب هاني ابو ريدة حمادة الشربيني

مواد متعلقة

ننفرد بنشر قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب بدولة تشيلي

أسامة نبيه يضم 23 لاعبا في بعثة منتخب مصر لمونديال الشباب

فيتو تكشف طرفي وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي استعدادا للمونديال

موعد سفر بعثة منتخب الشباب لخوض منافسات كأس العالم في تشيلي

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads