حمادة الشربيني يترأس بعثة المنتخب في كأس العالم للشباب

منتخب الشباب، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب بدولة تشيلي إلى عضو المجلس حمادة الشربيني.

ومن المقرر أن يلحق هاني أبو ريدة ببعثة منتخب مصر للشباب في وقت لاحق، لحضور افتتاح مونديال الشباب رفقة جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

موعد سفر منتخب الشباب إلى تشيلي

حدد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، يوم 13 سبتمبر الجاري موعدا للسفر إلى تشيلي للمشاركة في مونديال الشباب تحت 20 سنة، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يأتي ذلك قبل انطلاق البطولة بأسبوعين كاملين، خاصة أن الجهاز الفني ينوي خوض مباراتين وديتين في تشيلي مع فريق أو إثنين من المنتخبات المشاركة في المونديال.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.. وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار، ضمن مجموعة برفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

