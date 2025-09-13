بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى تشيلي للمشاركة في مونديال الشباب

منتخب الشباب، تغادر القاهرة صباح اليوم السبت، بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في طريقها إلى تشيلي لخوض معسكر ختامي في إحدى ضواحي العاصمة التشيلية سانتياجو، في ختام استعدادات الفراعنة الصغار للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وتنطلق طائرة الخطوط التركية التي تقل بعثة منتخب مصر للشباب في تمام العاشرة صباحًا في طريقها إلى تركيا ترانزيت، ثم يستقل الفريق طائرة أخرى إلى تشيلي.

موعد إنطلاق بطولة كأس العالم للشباب

وتنطلق بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في ضيافة دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري وتستمر إلى 19 أكتوبر المقبل، ويلعب فيها الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلي صاحب الأرض والجمهور بالإضافة إلى منتخب اليابان ومنتخب نيوزيلندا أحد المنتخبات العنيدة.

حمادة الشربيني، فيتو

حمادة الشربيني رئيسا لبعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب فى تشيلي حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي رافق أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، فى رحلة مبكرة مساء أمس الجمعة، ويسبقان البعثة لظروف الطيران.

قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى تشيلي

وتضم قائمة باقي أفراد البعثة كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر أبو النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، د.أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، د.محمد محروس اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين، أحمد ممدوح للتدليك، علاء سعيد مدير المهمات، و23 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي “حراس المرمي”، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جيبريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله،عمرو بيبو، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف، محمد هيثم.

أبو ريدة يحضر المران الختامي لمنتخب الشباب

وحضر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي المران الختامي لمنتخب الشباب، قبل السفر إلى تشيلي، لدعم اللاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

كما حضر علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم المران الختامي، للإشراف على الاستعدادات النهائية لمنتخب مصر تحت 20 سنة، قبل خوض منافسات كأس العالم.

