لقيت 10 آلاف جنيه ومش عارف أوصل لصاحبهم أعمل إيه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص عثر على شنطة بها 10 آلاف جنيه على الشاطئ ولم يجد صاحبها، حيث أوضح أن هذه المسألة تُسمى في الفقه الإسلامي "اللقطة".

لقيت 10 آلاف جنيه ومش لاقي صاحبهم؟

وبيّن عبد السلام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الحكم يختلف باختلاف قيمة المال، فإذا كان المبلغ يسيرًا لا يلتفت إليه الناس عادة فلا حرج على من وجده أن ينتفع به أو يتصدق به، أما إذا كان المبلغ كبيرًا فيجب على الواجد أن يعرّفه لمدة عام كامل في مكان العثور عليه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمين الفتوى يوضح كيفية التصرف في الأموال التي يعثر عليها الشخص

وأضاف أنه بعد مرور العام وعدم ظهور صاحبه، يجوز للواجد أن يتصرف في المال مع بقاء ضمانه في ذمته، فإذا ظهر صاحب المال فيما بعد وأراد استرداده وجب ردّه إليه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن دار الإفتاء توصي في مثل هذه الحالات بتسليم المبلغ إلى أقرب قسم شرطة، لأن صاحب المال غالبًا ما يلجأ إلى القسم لتحرير محضر بفقدانه، مما يسهل استرداده.

وأكد أن تقدير كون المبلغ يسيرًا أو كبيرًا يختلف باختلاف العرف، موضحًا أن فقدان 20 أو 50 أو حتى 100 جنيه قد لا يدفع البعض للبحث عنها، بينما فقدان 500 أو 1000 جنيه غالبًا ما يجعل صاحبها يبحث عنها.

