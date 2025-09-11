الجمعة 12 سبتمبر 2025
هل هناك زكاة مال على الموتوسيكل والسيارة؟ أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، فيتو

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن حكم الزكاة على السيارة والموتوسيكل.

لا زكاة على السيارة والموتوسيكل

وأكد  أمين الفتوى، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، اليوم الخميس، أن هذه الوسائل طالما أنها للاستخدام الشخصي فلا زكاة فيها.

وأوضح أن جميع المقتنيات الشخصية مثل السيارة الخاصة أو المسكن الذي يعيش فيه الإنسان أو الأثاث أو الأجهزة مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر، لا تجب فيها الزكاة مهما كانت قيمتها.

أنواع يتوجب عليها الزكاة

وبين، أن الزكاة محصورة في خمسة أنواع: النقود السائلة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، وبهيمة الأنعام، وزكاة الفطر.

وأشار إلى أن البعض قد يظن أن امتلاك سيارة غالية أو أكثر من منزل يوجب الزكاة، مشددًا على أن ذلك لا يكون إلا إذا كانت هذه الممتلكات للاستثمار أو التجارة.

