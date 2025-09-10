هل يجوز تشغيل القرآن عند الخروج من المنزل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول جواز تشغيل القرآن الكريم في المنزل وتركه شغال أثناء خروج الشخص، موضحًا أنه جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك إسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية أو تبذير.

وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن سماع القرآن حتى عند تركه شغال يثاب الإنسان عليه، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "سماع القرآن له أجر"، مؤكدًا أن الثواب مستمر طالما كان الاستماع جاريًا ضمن حدود المعقول.

وشدد الشيخ على أنه لا يجوز ترك تشغيل القرآن لفترات طويلة أثناء السفر أو الانشغال بمسافات طويلة، لتفادي الإسراف وعدم مراعاة التقدير الشرعي.



