أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 426 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 391ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 373 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 320 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 249 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، الحادي عشر من سبتمبر، وسط ترقب اجتماعات هامة لدى البنوك المركزية، ومع صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع.

وكانت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، أظهرت أمس الأربعاء، انخفاض أسعار المنتجين الأميركيين على غير المتوقع في أغسطس آب بسبب انخفاض هوامش الخدمات التجارية والزيادات المتواضعة في تكاليف السلع.

فيما يترقب المستثمرون حاليًا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن تكون الزيادة الشهرية في أغسطس عند 0.3% بعد ارتفاع 0.2% في يوليو تموز، فيما من المتوقع أن يكون المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين عند 2.9% بعد 2.7% في يوليو.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 3667.2 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجلًا 3630.2 دولار للأونصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.