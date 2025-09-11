الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتظام حركة المرور أعلى الطريق السياحي بالفيوم بعد إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم

مركز شرطة إبشواي،
مركز شرطة إبشواي، فيتو

أصيب 7 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم سيارتين أجرة، على الطريق السياحي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم، من إزالة أثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

تصادم على الطريق السياحي

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة، على الطريق السياحي، أمام قرية جبر، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7  أشخاص، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى إبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على رضيع بالطريق الدائري

إصابة 5 شباب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

 

 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إبشواي، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مرور الفيوم اصابة 7 اشخاص الطريق السياحي بالفيوم مركز شرطة أبشواى مستشفى أبشواي المركزي مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

مصرع شاب وإصابة نجله في حادث تصادم على طريق أبشواي ـ الفيوم

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب وشلل مروري

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة شاب في حادث تصادم بالفيوم

قرار من النيابة بشأن إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بطريق السويس

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم مروع على طريق السويس – العين السخنة

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads