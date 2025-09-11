انتظام حركة المرور أعلى الطريق السياحي بالفيوم بعد إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم سيارتين أجرة، على الطريق السياحي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم، من إزالة أثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم على الطريق السياحي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة، على الطريق السياحي، أمام قرية جبر، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى إبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إبشواي، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.