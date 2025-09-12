الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع الكهرباء عن 6 قرى في قنا غدًا

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، عن تنفيذ أعمال الصيانة محولات قرية المراشدة.

فصل التيار الكهربائي

من المقرر فصل التيار الكهربائي يوم غد السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا.

وسيكون القطع في قرى البهايجة والدندراوية، والمداكير، والمرشحات العبل، والمأخذ، والقلمينا.

ويُرجى من المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية الانتباه إلى هذا الإجراء والاستعداد له.

كما ناشدت الوحدة الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

التيار الكهربائي شمال محافظة قنا قرية المراشدة قنا قطع الكهرباء محافظة قنا مدينة الوقف

