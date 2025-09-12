الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بحلوان

شهدت منطقة المعصرة التابعة لحي حلوان مأساة إنسانية وجريمة قتل مروعة، بعدما لقي شاب يُدعى "أحمد علاء" مصرعه متأثرًا بعدة طعنات نافذة، أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب في شارع السوق بالمنطقة.

 المجني عليه، الذي لم يكن طرفًا في الخلاف، تدخل بدافع الشهامة للدفاع عن أحد أصدقائه، فسقط قتيلًا وسط ذهول الأهالي.

وفي أقوالها، روت والدة الضحية اللحظات الأخيرة قبل الحادث، مؤكدة أن نجلها خرج من المنزل بشكل طبيعي، وقال إنه سينزل إلى الشارع بعدما سمع صوت مشاجرة. وأضافت: "بعد دقائق، فوجئت بالجيران يطرقون الباب ويقولون لزوجي: الحق يا عم علاء، أحمد اتطعن وبينزف، وراحوا بيه على المستشفى".

وتابعت الأم باكية: "جرينا على مستشفى حلوان العام، وهناك الكل كان بيطمني ويقولي إنه كويس، لكن الحقيقة إن أحمد كان في العمليات بيحاولوا ينقذوه من طعنات وصلت لقلبه. قعدت برا المستشفى أكتر من 3 ساعات ونص، ومحدش قال لي الحقيقة، لحد ما واحدة من الجيران جات وقالت لي إن أحمد مات".

وأكدت الأم أن نجلها "راح ضحية شهامته"، مشيرة إلى أنه لم يكن طرفًا في أي خلاف، وإنما حاول فقط تهدئة الموقف ومنع تطور المشاجرة، فانهال عليه عدد من المتهمين – يُقدر عددهم بسبعة – بأسلحة بيضاء وطعنوه أمام المارة.

من جانبه، قال والد المجني عليه إن الحادث وقع في وضح النهار، وفي شارع مأهول بالسكان، مؤكدًا وجود عدد كبير من شهود العيان، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة وثّقت لحظة الاعتداء على نجله. وأوضح أن "أحمد تعرض لهجوم جماعي، وتم طعنه عدة مرات بشكل متعمد"، مطالبًا بسرعة ضبط جميع المتهمين المتورطين في الجريمة، وتقديمهم للعدالة.

وأضاف الوالد: "ابني مات مظلوم، وراح شهيد الرجولة.. مش طالب غير حقه، ولازم الناس دي تتحاسب".

وتُجري جهات التحقيق حاليًا الاستماع لأقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية جميع الجناة، تمهيدًا لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وصرّحت بدفنه عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

حلوان مستشفى حلوان العام المعصرة شارع السوق

