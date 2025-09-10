الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة قسم ثانِ الإسماعيلية، مساء أمس، مشاجرة دامية بين مجموعة من الشباب، أسفرت عن مقتل شاب إثر تلقيه طعنة نافذة بسلاح أبيض.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين، تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن قيام أحدهم بطعنه بسكين، مما أودى بحياته في الحال.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتمكنت قوة أمنية بقيادة  اللواء احمد عليان المباحث مدير المباحث الجنائية ورئيس مباحث المديرية والرائد سيد نصرالله والنقيب مصطفى البنا، معاوني مباحث قسم ثان، من ضبط المتهم الرئيسي مرتكب الواقعة، تم ضبط طرفي المشاجرة في الحال.

وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة (سكين)، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

