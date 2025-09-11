الخميس 11 سبتمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، تصنيف مباراة ريال مدريد ومارسيليا بعالية الخطورة

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية الإسبانية صنّفت المباراة بين ريال مدريد وضيفه مارسيليا الفرنسي، ضمن دور المجموعة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، "عالية الخطورة" لأسباب أمنية.

 

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية الإسبانية أن هذا التصنيف يستدعي نشر تعزيزات أمنية مشددة، دون أن تكون له تداعيات كبيرة على جماهير مارسيليا، باستثناء إجراءات تفتيش إضافية "للوقاية من أي أعمال شغب محتملة".

ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من جماهير مرسيليا في العاصمة الإسبانية لحضور المواجهة التي تُعد الأولى للنادي في المسابقة القارية المرموقة منذ موسم 2022-2023.



ولم توضح السلطات الإسبانية الأسباب التي دفعتها إلى تصنيف المباراة ضمن فئة "الخطورة العالية".

لكن في حادثة تعود إلى عام 2008، حُكم على أحد مشجعي النادي الفرنسي، سانتوس ميراسييرا، بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، لمشاركته في اشتباكات مع قوات الأمن على هامش مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والتي أُقيمت على ملعب فيسنتي-كالديرون.

