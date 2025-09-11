الجمعة 12 سبتمبر 2025
آرسنال يتحرك مبكرا لتمديد عقد مدافعه خوفًا من مفاوضات ريال مدريد

ساليبا، فيتو
ساليبا، فيتو

 بدأ نادي آرسنال مفاوضاته مع الدولي الفرنسي ويليام ساليبا مدافع الفريق، بشأن التوقيع على عقد جديد، في محاولة لصد اهتمام ريال مدريد.

ويتبقى في عقد المدافع الفرنسي عامين، ولكن اهتمام ريال مدريد بضم لاعب الجانرز يدفع إدارة النادي الإنجليزي للتحرك مبكرا.

يحرص آرسنال على تجديد التعاقد مع ساليبا (24 عامًا)، حيث لم يتبق سوى عامين على انتهاء عقده الحالي.

ريال مدريد يراقب مفاوضات آرسنال لتجديد عقد ساليبا

ووفقًا لمجلة Foot Mercato الفرنسية، فإن ريال مدريد يراقب الوضع عن كثب، حيث ما يزال معجبًا بشدة باللاعب الدولي الفرنسي.

وأشارت المجلة إلى أنه رغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، إلا أن آرسنال يأمل في الحصول على توقيع ساليبا، حيث يتطلع إلى الفوز بألقاب كبرى في موسم 2025-26.

ولفتت إلى أن المدفعجية تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حصل على توقيع 8 صفقات في فترة انتقالات صيفية مزدحمة للنادي.

وانضم مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي وإيبيريشي إيزي وكريستيان موسكيرا وكريستيان نورجارد وكيبا أريزابالاجا جميعهم بعقود دائمة، بينما انضم بييرو هينكابي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أرقام ساليبا مع آرسنال

أثبت ساليبا نفسه كأحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى آرسنال قادمًا من نادي سانت إتيان في الدوري الفرنسي عام 2019.

وخاض المدافع الفرنسي 137 مباراة في جميع المسابقات مع النادي اللندني، وسجل سبعة أهداف.

ومن المرجح أن يغيب ساليبا عن عودة آرسنال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف نوتنجهام فورست السبت المقبل، بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب بسبب إصابة في الكاحل في الهزيمة 1-0 أمام ليفربول في 31 أغسطس/آب.

وفي الوقت نفسه، يتطلع ريال مدريد بقيادة الألماني تشابي ألونسو، إلى تحقيق فوزه الرابع في الدوري الإسباني من أربع مباريات عندما يزور ريال سوسيداد.

