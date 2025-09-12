مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين، يسدل الستار اليوم الجمعة على مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري القسم الثاني " أ "،وما يعرف بـ دوري المحترفين بإقامة ثلاث مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

ديروط ضد بروكسي - 4:30 مساء

لافيينا ضد مالية كفر الزيات - 6:30 مساء

الاتصالات ضد أسوان - 8:30 مساء

وكانت الجولة الرابعة انطلقت أمس الخميس بإقامة 6 مباريات كالتالي..

بلدية المحلة 1-3 أبوقير للأسمدة

طنطا 1-2 الإنتاج الحربي

بترول أسيوط 1-0 السكة الحديد

المنصورة 2 -0 مسار

راية 0-3 القناة

الترسانة 1-0 الداخلية

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين، والتي تشهد ثلاث مباريات.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- ديروط × بروكسي (4.30 – ملعب بني سويف): محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة) ’ محمد القراقصي وطه عبد العال (مساعدين) ’ جبل السيد (حكمًا رابعًا) ’ حمدي طه (مقيمًا للحكام) وحسن حلمي (مراقبًا).

- لافيينا × مالية كفر الزيات (6.30 – ملعب الأسيوطي): محمد أحمد الشناوي (حكمًا للساحة) ’ محمد هارون ومحمد غزال (مساعدين) ’ محمد أبو السعود (حكمًا رابعًا) ’ أشرف أبو النور (مقيمًا للحكام) وشوقي غزالي (مراقبًا).

- المصرية للاتصالات × أسوان (8.30 – ملعب المصرية للاتصالات): إبراهيم محجوب (حكمًا للساحة) ’ عمرو عبد الراضي ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ طارق عبد السلام (حكمًا رابعًا) ’ رأفت شاهين (مقيمًا للحكام) وأيمن حسان (مراقبًا).

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

أسوان ضد ديروط 1-0

بروكسي ضد بلدية المحلة 1-0

القناة ضد الترسانة 1-1

أبوقير للأسمدة 1-0 طنطا

مالية كفر الزيات 2-2 المصرية للاتصالات

مسار 0-0 راية

الداخلية 0-2 لافيينا

الإنتاج الحربي 0-3 بترول أسيوط

السكة الحديد 0-1 المنصورة.

نتائج الجولة الثانية من دوري المحترفين



راية 1-0 السكة الحديد

ديروط 1-0 مالية كفر الزيات

بترول أسيوط 0-0 أبو قير للأسمدة

لافيينا 0-1 القناة

المصرية للاتصالات 0-1 الداخلية

المنصورة 0-2 الإنتاج الحربي

بروكسي 1-0 أسوان

بلدية المحلة 2-3 طنطا

الترسانة 0-1 مسار

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

مالية كفر الزيات 1-1 بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.