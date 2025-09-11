محافظ الدقهلية يهنئ نادي المنصورة بالفوز على مسار في دوري المحترفين

حقق فريق المنصورة فوزا مستحقا على نادي مسار بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد المنصورة الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري المحترفين.

وتقدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والجهاز التنفيذي بالمحافظة بخالص التهاني القلبية إلى مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، والجهاز الفني والطبي والإداري، وكافة اللاعبين، وجماهير النادي العريقة، وشعب الدقهلية، بمناسبة الفوز المستحق الذي حققه الفريق على نادي مسار بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد المنصورة الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري المحترفين.

المستوى الفني الذي قدمه الفريق اليوم كان مشرفًا ويليق بتاريخ النادي العريق.

وأكد " محافظ الدقهلية " أن هذا الفوز الثاني على التوالي يعكس الجهد الكبير المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالأداء المتميز والانضباط التكتيكي وروح العزيمة والإصرار التي ظهر بها الفريق طوال المباراة، مؤكدًا أن المستوى الفني الذي قدمه الفريق اليوم كان مشرفًا ويليق بتاريخ النادي العريق.

محافظة الدقهلية تفخر بما يقدمه نادي المنصورة من أداء متميز

وأضاف "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تفخر بما يقدمه نادي المنصورة من أداء متميز ونتائج إيجابية، داعيًا اللاعبين والجهاز الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشوارهم في البطولة، بما يليق بجماهير النادي الوفية التي لا تدخر جهدًا في دعمه ومساندته في كل المباريات.

استمرار دعم المحافظة الكامل للرياضة والأندية الرياضية والرياضيين

واختتم " محافظ الدقهلية " تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة الكامل للرياضة والأندية الرياضية والرياضيين، مشيرًا إلى أن ما يحققه نادي المنصورة اليوم من انتصارات يمثل دافعًا قويًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المحافظة

