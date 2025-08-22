الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في دوري المحترفين بثنائية أمام راية

دوري المحترفين
دوري المحترفين

فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره فريق راية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا في موسمه الجديد.

ويعد هذا الفوز هو الأول في النسخة الجديدة من دوري المحترفين بعدما انتهت أول مباراتين من البطولة بالتعادل، حيث تعادل مالية كفر الزيات مع بروكسي 1ـ1 وتعادل الترسانة مع السكة الحديد سلبيا بدون أهداف. 

نتائج مباريات اليوم في افتتاح دوري المحترفين 2025 -2026

مالية كفر الزيات ضد بروكسي - 1ـ1

السكة الحديد ضد الترسانة ـ 0ـ0

الإنتاج الحربي ضد راية - 2ـ0

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب لهذه المواجهات على النحو التالي:

- مالية كفر الزيات × بروكسي (4.30 – ملعب مالية كفر الزيات): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم ووليد ممدوح (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ورضا الحداد (مراقبًا).

- السكة الحديد × الترسانة (6.30 – ملعب السويس الجديد): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ خالد حسام طه وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ محمد أيمن (حكمًا رابعًا)  وخليل حامد (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × راية (8.30 – ملعب السلام): محمد ممدوح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ محمود حسن (حكمًا رابعًا) ووائل مصطفي (مراقبًا).

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

ويصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان. 

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت) وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتاج الحربي راية دوري المحترفين بروكسي الترسانة

مواد متعلقة

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

إيقاف ساديو ماني مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على الشارقة بهدف في الدوري الإماراتي (فيديو)

الأهلي في مواجهة جديدة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز.. صراع الندية والإثارة يتجدد بين القلعة الحمراء وزعيم الفلاحين على أرضية ستاد المحلة.. وهذه تفاصيل لقاء الفريقين

التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي

السكة الحديد والترسانة يتعادلان سلبيا في دوري المحترفين

انطلاقة مثيرة لدوري المحترفين، حالتا طرد في أول مباراتين من المسابقة

رئيس غزل المحلة لـ "فيتو": مكافآت استثنائية للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

أسعار السكر اليوم الجمعة

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب زمرد ومخدرات وشهادات ثانوية مزورة بحوزة مسافرين

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بحاجة المتوفى للدعاء والصدقات

دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads