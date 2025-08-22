الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في دوري المحترفين بثنائية أمام راية

فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره فريق راية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا في موسمه الجديد.

ويعد هذا الفوز هو الأول في النسخة الجديدة من دوري المحترفين بعدما انتهت أول مباراتين من البطولة بالتعادل، حيث تعادل مالية كفر الزيات مع بروكسي 1ـ1 وتعادل الترسانة مع السكة الحديد سلبيا بدون أهداف.

نتائج مباريات اليوم في افتتاح دوري المحترفين 2025 -2026

مالية كفر الزيات ضد بروكسي - 1ـ1

السكة الحديد ضد الترسانة ـ 0ـ0

الإنتاج الحربي ضد راية - 2ـ0

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب لهذه المواجهات على النحو التالي:

- مالية كفر الزيات × بروكسي (4.30 – ملعب مالية كفر الزيات): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم ووليد ممدوح (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ورضا الحداد (مراقبًا).

- السكة الحديد × الترسانة (6.30 – ملعب السويس الجديد): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ خالد حسام طه وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ محمد أيمن (حكمًا رابعًا) وخليل حامد (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × راية (8.30 – ملعب السلام): محمد ممدوح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ محمود حسن (حكمًا رابعًا) ووائل مصطفي (مراقبًا).

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

ويصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت) وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.