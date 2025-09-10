موعد سفر بعثة منتخب الشباب لخوض منافسات كأس العالم في تشيلي

منتخب الشباب، حدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب 13 سبتمبر الجاري موعدا للسفر إلى تشيلي للمشاركة في مونديال الشباب تحت 20 سنة، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

وذلك قبل انطلاق البطولة بأسبوعين كاملين، خاصة أن الجهاز الفني ينوي خوض مباراتين وديتين في تشيلي مع فريق أو إثنين من المنتخبات المشاركة في المونديال.

موعد سفر منتخب الشباب إلى تشيلي

أسامة نبيه، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.. وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

منتخب الشباب يخسر أمام بيراميدز

وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا مباراته الودية الأخيرة قبل السفر، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز 2-1 فى المباراة الودية التي جرت الإثنين الماضي في استاد الدفاع الجوى، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب "تشيلى 2025".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.