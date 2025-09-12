السجن 27 عاما للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو وأمريكا تتوعد بالرد

قضت محكمة برازيلية بالسجن 27 عامًا و3 أشهر على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في قضية محاولة الانقلاب.



وأصدرت الدائرة الأولى في المحكمة الفدرالية العليا، قرارًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، بإدانة بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب.

وصدر الحكم على بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا بعد أن صوّت أربعة من قضاة المحكمة الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.

أمريكا تتوعد بالرد

وفي اول رد أمريكي على الحكم ضد حليف واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنّه "من المفاجئ للغاية أن يحدث هذا الأمر. إنه يشبه حقا ما حاولوا فعله بي"، في إشارة إلى مشاكله القضائية السابقة.

وأضاف: "لقد عرفته رئيسا للبرازيل. لقد كان رجلًا صالحًا".

من جانبه، قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن "ستردّ على إدانة بولسونارو غير العادلة".

ووصف روبيو حكم الإدانة بـ"الظالم"، مؤكدا أنّ الولايات المتّحدة "ستردّ بما يتناسب" مع "حملة الاضطهاد هذه".

وكتب روبيو على منصة إكس للواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة العليا البرازيلية حكمت ظلما بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة التي سبق لها وأن فرضت رسوما جمركية ضخمة على أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بسبب محاكمة حليف رئيسها دونالد ترامب "ستردّ بما يتناسب مع حملة الاضطهاد هذه".



وتولى بولسونارو رئاسة البرازيل بين عامي 2019 و2023، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 يناير 2023، حيث اعتقلت الشرطة نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.

وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات إلى بولسونارو وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي.

