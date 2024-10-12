السبت 12 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

أعراض وعلاج الديدان الدبوسية لدى الأطفال والبالغين

الديدان، فيتو
الديدان، فيتو

الديدان الدبوسية هي طفيليات معوية شائعة، وتحدث غالبًا عند الأطفال وتؤدي إلى حكة حول فتحة الشرج، ويُعرف الإصابة بالديدان الخيطية باسم داء المعوية.

الديدان الدبوسية هي طفيليات تستخدم جسم الإنسان للبقاء والتكاثر، ولا يمكن للديدان الدبوسية البشرية إصابة أي حيوانات أخرى.

يبلغ طول الديدان الأنثوية البالغة من 8 إلى 13 ملم، ويبلغ طول الذكور من 2 إلى 5 ملم، لونها أبيض وتبدو وكأنها قطع صغيرة من الخيوط، وتعيش لمدة 2 إلى 3 أسابيع، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية

لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض، و​​إذا حدثت فإن العَرَض الرئيسي هو الحكة حول فتحة الشرج التي يمكن أن تزعج النوم، ويحدث هذا بعد مرور شهر إلى شهرين من دخول الديدان الدبوسية إلى الجسم، أثناء مرحلة النضوج والتكاثر، قد يكون هناك أيضًا:

إذا كان لدى الفرد عدد قليل فقط من الديدان البالغة، فستكون الأعراض خفيفة، أو قد لا تكون هناك أعراض، و​تزداد الأعراض سوءًا مع الإصابة الشديدة.

علاج الديدان الدبوسية

يتم العلاج بالأدوية، مثل:

  • ميبيندازول
  • بيرانتيل باموات، متوفر بدون وصفة طبية
  • ألبيندازول

ويحتاج الشخص إلى جرعة واحدة في البداية وجرعة أخرى من نفس الدواء بعد أسبوعين، ويمنع هذا إعادة الإصابة، لأن الأدوية لا تقتل البيض.

إذا أصيب أحد أفراد الأسرة بالعدوى، فيجب أن يتلقى جميع الأعضاء العلاج.

كيف يمكن منع انتشار عدوى الديدان الدبوسية؟

يمكن أن تساعد تدابير النظافة الصارمة في علاج عدوى الديدان الدبوسية وتقليل خطر إعادة العدوى بشكل كبير، وتتضمن النصائح ما يلي:

غسل اليدين بعناية، وخاصة بعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات والتعامل مع الطعام.

الاستحمام كل صباح لغسل أي بيض.

الحفاظ على نظافة الأظافر لمنع إعادة العدوى.

تجنب الخدش حول فتحة الشرج.

تجنب وضع الأصابع في الفم.

اغسل أغطية السرير والملابس الداخلية في الماء الساخن في الصباح بعد الاستيقاظ، لا تهزها ولكن انقلها مباشرة إلى الغسالة، وجففها بمجفف ساخن.

عندما تختفي الإصابة، يساعد غسل اليدين الجيدة والنظافة في منع إعادة العدوى، ويمكن أن تمنع النظافة الجيدة تفشيًا آخر حتى إذا التقط الأطفال عدوى أخرى بالديدان الدبوسية من أصدقائهم في المدرسة.

أسباب الإصابة بعدوي الديدان الدبوسية 

إذا لمس شخص مصاب بعدوى الديدان الدبوسية ملابسه الداخلية أو ملاءات السرير أو فتحة الشرج، فيمكنه التقاط البيض على أصابعه.

إذا لمس سطحًا آخر، فيمكنه ترك البيض هناك، وأي شخص يلمس هذا السطح ثم يلمس فمه معرض لخطر الإصابة، ويمكن أن يعيش البيض على السطح لمدة أسبوعين.

تضع أنثى الدودة الدبوسية بيضها حول فتحة الشرج والمهبل، ويمكن أن تنتقل البيض من فتحة الشرج إلى:

  • أغطية السرير
  • السجاد
  • الأيدي
  • المناشف
  • الملابس الداخلية والملابس

تفرز أنثى الدودة الدبوسية مخاطًا مثيرًا للحكة عند وضع البيض، مما يؤدي إلى الرغبة في خدش المنطقة المصابة من فتحة الشرج أو المهبل، ومن اليدين، يمكن أن تنتقل البيض إلى أي شيء يتم لمسه، بما في ذلك:

  • أدوات الحمام، مثل فرشاة الأسنان والأمشاط والفرش
  • أيدي الآخرين
  • الأثاث
  • أسطح المطبخ والحمام
  • أدوات المطبخ
  • الألعاب

مضاعفات الإصابة بالديدان الدبوسية  

في بعض الأحيان، يمكن أن تنشأ مضاعفات، على سبيل المثال:

عدوى بكتيرية ثانوية بسبب الخدش

عدوى المسالك البولية

التهاب الزائدة الدودية، إذا استمرت العدوى لفترة طويلة ولم يكن هناك علاج

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