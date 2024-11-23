تؤدي إلى فقر الدم وانسداد الأمعاء، أعراض ومضاعفات الديدان المعوية

تؤثر الطفيليات المعوية، بما في ذلك الديدان المعوية، على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وتسبب معظم عدوى الديدان المعوية مرضًا خفيفًا ويمكن علاجها بالأدوية.

أنواع الديدان المعوية التي يمكن أن يصاب بها البشر

الديدان المعوية الشائعة لدى البشر هي الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

عدوى الديدان المفلطحة الشائعة هي:

الدودة الشريطية (داء الشريطيات)

الديدان المثقوبة

عدوى الديدان الأسطوانية الشائعة هي:

الدودة الدبوسية

الدودة الخطافية

داء الصفر

الدودة السوطية

كيف يصاب الإنسان بالديدان المعوية؟

اعتمادًا على النوع، يمكن اكتساب الديدان المعوية بطرق مختلفة، وإحدى طرق الإصابة بالديدان المعوية هي تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا من حيوان مصاب، مثل البقرة أو السمك.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى المؤدية إلى الإصابة بالديدان المعوية ما يلي:

استهلاك المياه الملوثة

استهلاك التربة الملوثة

التلامس مع البراز المحتوي على الطفيلي

صعوبات في الصرف الصحي

صعوبات في النظافة

ومع ذلك، يمكن أيضًا الإصابة بالديدان المعوية أثناء العيش في مناخ تكون فيه أكثر شيوعًا، مثل المناخ الاستوائي.

ويمكن أيضًا الإصابة بالديدان من خلال التعرض للأشخاص الذين أصيبوا بها بالفعل أو الأسطح التي لمسها هؤلاء الأشخاص، ولهذا السبب تكون الديدان الدبوسية أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار، الذين قد لا يزالون يعملون على نظافة اليدين الجيدة وغالبًا ما يلعبون في بيئات ذات تربة ملوثة، مثل صناديق الرمل وملاعب المدارس، وكبار السن الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون أيضًا لخطر متزايد.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُقدر أن 24٪ من سكان العالم يصابون بالديدان المنقولة بالتربة، والعدوى أكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية أو يزورونها هم الأكثر عرضة للخطر بسبب شرب المياه من مصادر تحتوي على الطفيلي وانخفاض مستويات الصرف الصحي.

أعراض الديدان المعوية

بمجرد الإصابة بها، تنتقل الطفيليات إلى الأمعاء، وهناك تتكاثر وتنمو، وبمجرد تكاثرها وزيادة حجمها وكميتها، قد تظهر الأعراض.

الأعراض الشائعة للديدان المعوية هي:

ألم في البطن

الإسهال والغثيان أو القيء

الغازات والانتفاخ

التعب

فقدان الوزن غير المبرر

ألم أو حساسية في البطن

قد يعاني الشخص المصاب بالديدان المعوية أيضًا من الزحاز، ويحدث الزحار عندما تسبب العدوى المعوية الإسهال مع وجود دم ومخاط في البراز، ويمكن أن تسبب الديدان المعوية أيضًا طفح جلدي أو حكة حول المستقيم أو الفرج وفي بعض الأحيان، تمر الدودة في البراز أثناء حركة الأمعاء.

قد يعاني بعض الأشخاص من الديدان المعوية لسنوات دون ظهور أي أعراض.

مضاعفات الديدان المعوية

تزيد الديدان المعوية من فرصة الإصابة بفقر الدم وانسداد الأمعاء وسوء التغذية.

تحدث هذه المضاعفات بشكل متكرر لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

يمكن أن تشكل عدوى الديدان المعوية أيضًا خطرًا أكبر على الحوامل، وإذا تم اكتشاف الإصابة بعدوى الديدان المعوية، فسيحدد الطبيب العلاج الدوائي المضاد للطفيليات الآمن أثناء الحمل وسيراقب عن كثب أثناء تلقي العلاج.

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