محافظة الإسكندرية تعلن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للقبول بالثانوي العام

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026.

حيث تقرر خفض الحد الأدنى للقبول إلى (215) درجة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وتبيّن وجود أماكن شاغرة بعدد من المدارس في إدارات (الجمرك – غرب – العجمي – برج العرب) على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الذي أوضح أن القبول يتم وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة، مع الالتزام بعدم تجاوز الكثافات المقررة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية وضمان انتظامها.

