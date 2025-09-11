الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية، قد تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية، بدءا من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 12-9-2025 في محافظة الفيوم

معتدل على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ويكون هناك تحسن نسبى فى الأحوال الجوية.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية. 


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

