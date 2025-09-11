الجمعة 12 سبتمبر 2025
الشرطة الأمريكية تنشر صورا لشخصية ذات صلة باغتيال تشارلي كيرك

تشارلي كيرك
تشارلي كيرك

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صورا "لشخصية ذات صلة بالتحقيق" في قضية مطلق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك.


الشرطة الأمريكية تنشر صورا لشخصية ذات صلة باغتيال تشارلي كيرك

 وظهر في الصورة رجل يرتدي سترة داكنة مطبوعا عليها علم أمريكا، بالإضافة إلى قبعة داكنة، ونظارة شمسية داكنة، وبنطال جينز داكنا.


وهز مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك أمس الأربعاء، الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتنكيس الأعلام في مختلف الولايات، وإعلان الحداد لعدة أيام.


وهذا وعلق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مقتل الناشط تشارلي كيرك، قائلا إن "اليسار حزب القتل".

ويعد كيرك من أبرز الناشطين المحافظين المقربين من ترامب، وفي تصريحاته العلنية، انتقد كيرك نظام كييف، وعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

