إعلام عبري: مواجهات بين الشرطة وشبان حريديم وسط إسرائيل

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الخميس، باندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان حريديم أغلقوا طرق وسط إسرائيل، احتجاجا على مساعي تجنيدهم.

وقف الحرب وإعادة الرهائن

في غضون ذلك، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، التظاهر أمس أمام وزارة جيش الاحتلال لتوجيه نداء عاجل بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

وطالبت عائلات الأسرى الحكومة بأن تضع خطة لاتفاق يعيد الرهائن بعد الهجوم على قطر.

الحرب الأبدية في غزة لا هدف لها

وأوضحوا أن الحرب الأبدية في غزة لا هدف لها وتعرض حياة الجنود والمخطوفين للخطر، ولن يكون هدف الحرب الحفاظ على الحكومة والانتصار الحقيقي، إلا بإعادة المخطوفين فقط.

وشكل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات سياسية لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب المستمرة على غزة، بعدما اعتبر ضربة مباشرة لدور الوساطة القطرية، التي كانت تمثل أحد أبرز قنوات التفاوض بين الحركة وإسرائيل، وفق مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.