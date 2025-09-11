الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: مواجهات بين الشرطة وشبان حريديم وسط إسرائيل

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الخميس، باندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان حريديم أغلقوا طرق وسط إسرائيل، احتجاجا على مساعي تجنيدهم.

وقف الحرب وإعادة الرهائن

في غضون ذلك، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، التظاهر أمس أمام وزارة جيش الاحتلال لتوجيه نداء عاجل بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

وطالبت عائلات الأسرى الحكومة بأن تضع خطة لاتفاق يعيد الرهائن بعد الهجوم على قطر.

الحرب الأبدية في غزة لا هدف لها

وأوضحوا أن الحرب الأبدية في غزة لا هدف لها وتعرض حياة الجنود والمخطوفين للخطر، ولن يكون هدف الحرب الحفاظ على الحكومة والانتصار الحقيقي، إلا بإعادة المخطوفين فقط.

وشكل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات سياسية لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب المستمرة على غزة، بعدما اعتبر ضربة مباشرة لدور الوساطة القطرية، التي كانت تمثل أحد أبرز قنوات التفاوض بين الحركة وإسرائيل، وفق مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة الإسرائيلية إسرائيل الاسري الإسرائيليين جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

عائلات الأسرى تتظاهر أمام وزارة جيش الاحتلال متهمة نتنياهو بتعمد تعريض المخطوفين للخطر

إعلام عبري: آلاف اليهود الحريديم يغلقون شوارع بوسط إسرائيل لهذا السبب

مئات الحريديم يتظاهرون في القدس ومناطق أخرى وسط إسرائيل ضد الخدمة العسكرية

حاخامات الحريديم في بيان تنديد باعتقال طلاب المدارس الدينية: إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة

بينهم آلاف الحريديم، جيش الاحتلال يستعد لتصعيد فرض القانون على المتهربين من الخدمة

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads