الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: آلاف اليهود الحريديم يغلقون شوارع بوسط إسرائيل لهذا السبب

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن آلاف اليهود الحريديم يغلقون شوارع بوسط إسرائيل احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية.

 

متظاهرون يضرمون النار قرب مقر حزب الليكود في تل أبيب

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد الماضي، بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين أضرموا النار قرب مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، وأن الشرطة تستخدم العنف في قمع المتظاهرين قبالة مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب.

وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن آلاف المتظاهرين نظمو مسيرة كبيرة باتجاه ميدان المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية.

 

خلفية الاحتجاجات الإسرائيلية

وتأتي هذه المسيرة في سياق التحركات الشعبية المستمرة للمطالبة بسرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل تعثر المفاوضات وعدم وضوح موقف الحكومة.

 

ضغط على القيادة الإسرائيلية

يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعكس حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إليها بشأن إدارتها لملف الأسرى واستمرار الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحريديم إسرائيل تل أبيب حزب الليكود

مواد متعلقة

إعلام عبري يكشف موعد رد تل أبيب على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

القناة 14 الإسرائيلية: موقف تل أبيب بشأن الأسرى المحتجزين لم يتغير

متظاهرون يضرمون النار قرب مقر حزب الليكود في تل أبيب

إعلام عبري: مسيرة حاشدة في تل أبيب تتجه نحو ميدان المحتجزين

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads