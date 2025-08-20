إعلام عبري: آلاف اليهود الحريديم يغلقون شوارع بوسط إسرائيل لهذا السبب

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن آلاف اليهود الحريديم يغلقون شوارع بوسط إسرائيل احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية.

متظاهرون يضرمون النار قرب مقر حزب الليكود في تل أبيب

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد الماضي، بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين أضرموا النار قرب مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، وأن الشرطة تستخدم العنف في قمع المتظاهرين قبالة مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب.

وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن آلاف المتظاهرين نظمو مسيرة كبيرة باتجاه ميدان المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية.

خلفية الاحتجاجات الإسرائيلية

وتأتي هذه المسيرة في سياق التحركات الشعبية المستمرة للمطالبة بسرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل تعثر المفاوضات وعدم وضوح موقف الحكومة.

ضغط على القيادة الإسرائيلية

يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعكس حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إليها بشأن إدارتها لملف الأسرى واستمرار الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.