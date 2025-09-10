الأربعاء 10 سبتمبر 2025
سنغافورة: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ لسيادة قطر

استهداف قادة حماس
استهداف قادة حماس فى الدوحة، فيتو

أكدت وزارة الخارجية في سنغافورة اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلى الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في الدوحة يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر.

سنغافورة تعلن تضامنها مع قطر

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "إن سنغافورة تتضامن مع قطر"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يعد عملا خطيرا يقوض المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في أعقاب الهجوم، نصحت سفارة سنغافورة في الدوحة رعاياها المتواجدين هناك بتوخي الحذر، وتجنب السفر غير الضروري، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية أمس على مقر حماس في الحي الدبلوماسي بالدوحة في الوقت الذي كان من المقرر عقد اجتماع داخله لمسئولي حماس لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

وسارع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إعلان مسئوليته عن الغارة، قائلا "إسرائيل بادرت بها ونفذتها، وإسرائيل تتحمل مسئوليتها الكاملة".

