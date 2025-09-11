الخميس 11 سبتمبر 2025
سكرتير عام محافظة دمياط يبحث ملف الهوية البصرية للمراكز والمدن

اجتماع الخاص بملف
اجتماع الخاص بملف الهوية البصرية بمراكز ومدن المحافظة

ترأس اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بملف الهوية البصرية بمراكز ومدن المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

استعراض أهمية الهوية البصرية

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام المساعد على أهمية الهوية البصرية في إبراز السمات المميزة لمحافظة دمياط بصريًّا وجماليًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا، باعتبارها عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق الانطباع الإيجابي عن المحافظة.

محاور العمل وتطوير المداخل

كما تم استعراض المحاور والاشتراطات الرئيسية المزمع تطبيقها ضمن خطة تطوير وتجميل مداخل مدن وقرى دمياط، بما يسهم في تحسين المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية.

دمياط.. محافظة عريقة بهوية متجددة

يأتي هذا التحرك في إطار جهود المحافظة لتعزيز هويتها البصرية كإحدى المحافظات العريقة التي تتمتع بمقومات تاريخية وثقافية وسياحية تجعلها من أبرز المحافظات المصرية ذات الطابع المميز.

