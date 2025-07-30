تعليم دمياط يفتح باب التقديم للوظائف الإشرافية للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في دمياط فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026 وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط.

شروط التقديم متاحة على بوابة الوظائف الحكومية

وأكدت المديرية أن جميع الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم منشورة بشكل واضح على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ودعت جميع الراغبين إلى الاطلاع عليها بدقة قبل بدء إجراءات التقديم لضمان استيفاء الشروط المطلوبة.

مدة التقديم خمسة عشر يوما

وانطلق التقديم اعتبارا من اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025

وتُقبل الطلبات خلال هذه الفترة فقط ولن يُلتفت لأي طلبات ترد بعد الموعد المحدد.

أماكن تقديم الطلبات بالإدارات التعليمية

أوضحت المديرية أن استقبال الطلبات والمستندات المطلوبة يتم داخل التنسيقات المختلفة بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها.

ودعت أصحاب الكفاءات والخبرات التربوية إلى سرعة التقدم للمشاركة في الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال الدور الإشرافي الهام.

رابط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

للاطلاع على الشروط والتقديم يمكن الدخول إلى الرابط التالي



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