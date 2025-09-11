رئيس جامعتي المنصورة: مؤتمر EAIE 2025 بالسويد يفتح آفاق التعاون الأكاديمي العالمي (صور)

أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية، أن المشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الأوروبي الدولي للتعليم (EAIE 2025) بمدينة جوتنبرج بالسويد تمثل فرصة استراتيجية لفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات العالمية، وأشار إلى أن الجامعتين تسعيان من خلال هذه الشراكات إلى دعم خطط تدويل التعليم العالي وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

جامعتا المنصورة والمنصورة الأهلية تعززان شراكاتهما الدولية في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي بالسويد

وأضاف أن جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية تعملان على استقطاب برامج أكاديمية مبتكرة، وتعزيز التبادل الطلابي والبحثي، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كما أكَّد أن هذه اللقاءات تسهم في ترسيخ مكانة الجامعتين كمؤسستين رائدتين في مجالي التعليم والبحث العلمي.

استقطاب برامج أكاديمية مبتكرة، وتعزيز التبادل الطلابي

وفي إطار فعاليات اليوم الثاني، قام الدكتور شريف خاطر، يرافقه الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج «Pharm-D» للصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنصورة الأهلية، بجولة موسعة أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الجامعات الأوروبية والآسيوية والأفريقية، بهدف بناء شراكات تعليمية وبحثية جديدة وتعزيز حضور الجامعتين على الخريطة الأكاديمية الدولية.

إطلاق برامج أكاديمية مزدوجة في مجالات الآداب والعلوم مع جامعة السوربون الجديدة بفرنسا

وتناولت اللقاءات التي أجراها الوفد مع جامعة «لوسيان بلاجا» الرومانية آفاق التوسع في برامج التبادل الطلابي والبحثي في تخصصات العلوم الطبية والهندسية، كما ناقش مع جامعة السوربون الجديدة بفرنسا إمكانية إطلاق برامج أكاديمية مزدوجة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، إلى جانب تطوير مشروعات بحثية مشتركة.

وركزت المباحثات مع جامعة «شاردا» بالهند على التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتخصصات الطبية المتقدمة، بينما بحثت المناقشات مع جامعة «لومبومباشي» بالكونغو الديمقراطية فرص الشراكة في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية والصحة العامة.

وفي السياق ذاته، شهد اللقاء مع جامعة PSL بباريس – إحدى أبرز الجامعات الأوروبية في مجال البحث العلمي – مناقشة آليات إطلاق مشروعات علمية مشتركة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إضافةً إلى التوسع في برامج الإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه، كما تناول اللقاء مع جامعة «دانكوك» بكوريا الجنوبية فرص توسيع التعاون الأكاديمي في تخصصات الهندسة والعلوم التطبيقية والذكاء الاصطناعي.

أما المباحثات مع جامعة مدينة باريس فقد تطرقت إلى التعاون متعدد التخصصات وتطوير برامج تدريبية قصيرة المدى، فيما فتح اللقاء مع جامعة «جينان» بالصين آفاقًا جديدة للتعاون في الابتكار التكنولوجي وإطلاق برامج تعليمية مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات الهندسة وريادة الأعمال.

وشملت اللقاءات أيضًا جامعة «دوزجه» بتركيا، ومعهد «رين» للعلوم الكيميائية بفرنسا (INSA Rennes)، حيث جرى بحث آليات التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

كما التقى الوفد ممثلي تجمع جامعات ليون بفرنسا، والذي يضم جامعات ليون 1، وليون 2 (لومير)، وليون 3، إلى جانب معاهد بحثية رائدة، حيث جرى بحث سبل التعاون في مجالات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية، وتوسيع برامج التبادل الطلابي والبحثي، بما يعزز فرص الانخراط في المشروعات الأوروبية المشتركة ويعمق من مسارات تدويل التعليم والبحث العلمي.

كما ناقش الوفد مع جامعة «رين» الفرنسية فرص التعاون في مجالات الصحة العالمية والتحول الرقمي والعلوم الإنسانية والهندسية، إلى جانب تعزيز التبادل الطلابي والمشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في توسيع شبكة الشراكات الدولية للجامعتين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحضور المصري المميز بالمعرض، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفد رفيع المستوى يضم 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، وذلك بدعوة من المنظمة الأوروبية للتعليم الدولي، وتشارك مصر كأول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي في ورشة عمل متخصصة حول تدويل التعليم العالي، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة لمصر في هذا الملف على المستويين الإقليمي والدولي.

