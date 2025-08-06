رئيس جامعة المنصورة: إنشاء جامعة أهلية بالمملكة العربية السعودية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين شركة "انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات – الذراع الرقمية لجامعة المنصورة – وشركة "قواسم التعليمية" بالمملكة العربية السعودية، ويمثلها رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المؤسس شافي فاحس الزوين الصقري، وذلك للتعاون في إنشاء جامعة أهلية جديدة بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص جامعة المنصورة على تدويل التعليم العالي المصري، وتعزيز دورها الإقليمي من خلال تصدير خبراتها التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسع في الشراكات الدولية الداعمة للتعليم الجامعي وتعزيز حضوره عالميًا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال استقبال رئيس الجامعة لوفد شركة "قواسم التعليمية"، ضمن برنامج زيارتهم لجامعة المنصورة، والذي شمل زيارة جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية.

وحضر توقيع التفاهم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية، وعدد من قيادات الشركة السعودية، من بينهم: نايف عايض جزاع العنزي، وأشرف المنفي العنزي، أعضاء مجلس إدارة شركة قواسم التعليمية، ومحمود محمد فتح الدين، مستشار رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الخارجية، والدكتور عمرو خليل، مستشار رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والتطوير.

بنود مذكرة التفاهم

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عام لتأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين، من خلال إنشاء شركة مشتركة تتولى إدارة وتنفيذ مشروع إنشاء جامعة أهلية جديدة في المملكة العربية السعودية، تُقدَّم من خلالها برامج أكاديمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، والعلوم الإنسانية. ويستند المشروع إلى نموذج تعليمي مرن يجمع بين الخبرة المصرية والخبرة السعودية، ويهدف إلى تلبية متطلبات التنمية التعليمية وسوق العمل في البلدين.

كما تتضمن المذكرة التعاون في تطوير المناهج، وتعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يسهم في ترسيخ التعاون والتكامل العلمي والثقافي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة أولى على طريق التعاون الاستراتيجي مع الأشقاء في المملكة السعودية الشقيقة، وهي خطوة تعكس رؤية الجامعة نحو التوسع في شراكاتها التعليمية الدولية، بما يدعم رسالتها في تقديم خدمات تعليمية متميزة، ويعزز من مواردها الذاتية من خلال مشروعات تعليمية ذات طابع استثماري وتنموي، دون الإخلال بثوابتها الأكاديمية.

وأضاف أن المشروع المزمع يأتي في سياق التوجه نحو التكامل العربي في مجال التعليم، من خلال نموذج تعاون يُبنى على إدارة مشتركة واستفادة متبادلة من الإمكانيات والخبرات، مما يعزز من حضور الجامعة إقليميًا، ويعكس ثقة المؤسسات العربية في كفاءتها العلمية والإدارية.

من جانبه، أعرب شافي فاحس الزوين، رئيس مجلس إدارة شركة القواسم التعليمية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة المنصورة، مؤكدًا أنها تمهد لبداية تعاون نوعي يهدف إلى إنشاء مجمع تعليمي متكامل داخل المملكة، يضم جامعة حديثة تعتمد أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، وتسهم في تلبية احتياجات الشباب السعودي والعربي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن التعاون المقترح يفتح آفاقًا رحبة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعتين، بما يخدم العملية التعليمية على المديين القريب والبعيد، ويعزز من تجربة الطالب في بيئة متعددة الثقافات.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن المشروع يمثل امتدادًا لدور جامعة المنصورة المجتمعي على الصعيدين المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي.

يُجدر بالذكر أن زيارة وفد شركة "قواسم التعليمية" إلى مصر استمرت لمدة يومين، حيث شمل اليوم الأول زيارة لجامعة المنصورة، تخللتها جولة ميدانية داخل الحرم الجامعي والمراكز الطبية والمرافق الأكاديمية، بينما خُصص اليوم الثاني لزيارة جامعة المنصورة الأهلية، وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، وتقديم درع الجامعة لـ شافي فاحس الزوين، تقديرًا للعلاقات الثنائية والشراكة المنتظرة، أعقبها جولة موسعة داخل مرافق الجامعة الأهلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية جامعة المنصورة للانفتاح الدولي، وتعزيز دورها كمصدر معرفي متميز في المنطقة، ويمثل نموذجًا للتكامل العربي في مجال التعليم العالي القائم على الشراكة والتبادل، ويجسد التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة، وتوسيع أثرها الأكاديمي خارج الحدود الوطنية.

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