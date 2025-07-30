سبب استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق، ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة (مستندات)

يشهد اتحاد تنس الطاولة أزمة عنيفة خلال الأيام الماضية بعد الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

أحد أسباب استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة، كان عقد الملابس الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات لتوريد ملابس لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث رفض الثنائي بعض المخالفات في عقد الملابس التي تم استلامها فى قطر أثناء بطولة العالم في 2 مايو الماضي.

ورغم أن تجديد التعاقد تم إعلانه على موقع شركة الملابس في 8 أبريل الماضي، إلا أن مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قرر بعدها في محضر بتاريخ يونيو 2025 تجديد التعاقد بذات الشروط، في جلسة لم يحضرها الثنائي المستقيل، وهو ما يعني أن موافقة مجلس الإدارة جاءت بعد إعلان الشركة نفس الأمر، وبعد استلام الملابس في 2 مايو، وهو ما يعد مخالفة صريحة.

كما يوجد في عقد ملابس تنس الطاولة مع الشركة بعض البنود المجحفة أبرزها أن الأدوات ملك الشركة وليست ملك اللاعبين أو الاتحاد، كما أن أن بعض البنود الأخرى بمثابة عقد واحتكار للسوق المصري في تنس الطاولة.

المفاجأة الأكبر كانت في رسالة من المدير التنفيذي للاتحاد على جروب لاعبى المنتخب للرجال والسيدات باستلام ملابس منتخبات للناشئين فى السويد، بهدف عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما يعد مخالفة أخرى صريحة.

الأمر الخطير الآخر هو استلام اللاعبين الملابس والأدوات للتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة عليها!!

وقد استعرضت “فيتو” القضية من خلال المستندات التي وصلتها، وعلى استعداد لتلقي وجهة نظر الجانب الآخر.

أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تلقي الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وأكدت الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة وأمين الصندوق يتقدمان باستقالتيهما

وتقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الثنائي في الاستقالة المسببة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد تنس الطاولة سبق أن تقدموا بطلب للتحقيق بها، كما سبق وأن تقدما باستقالاتهما بعد وعود من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم اضطرا لتقديم استقالة مسببة مجددا بسبب عدم التحقيق في تلك المخالفات.

أزمة جديدة في اتحاد تنس الطاولة بسبب كورسات عضو المجلس

فيما شهد اتحاد تنس الطاولة أزمة جديدة، بسبب قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين، بالمخالفة للوائح والقوانين.

وعلمت “فيتو” أن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، قام خلال الفترة الأخيرة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين في صالة الاتحاد باستاد القاهرة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد أن عضو مجلس الإدارة ضرب باللوائح عرض الحائط، وارتكب مخالفة واضحة وصريحة للمادة 41 من قانون الرياضة، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل لديه بمقابل أو بدون.

ويقوم مسئولو وزارة الشباب والرياضة حاليا بفحص الواقعة والتأكد من صحتها تمهيدا لإصدار قرار نهائي من كل من خالف اللوائح والقوانين.

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