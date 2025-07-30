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رياضة

تنس الطاولة، نتائج مخيبة للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين في البطولة الأفريقية

اتحاد تنس الطاولة،
اتحاد تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، حققت منتخبات الناشئين والناشئات لتنس الطاولة نتائج مخيبة خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية، المقامة حاليا في نيجيريا بمشاركة عدد من منتخبات القارة السمراء.

وجاءت نتائج المنتخبات الوطنية كالتالي:

شباب تحت 19 عاما (فرق)

1- نيجيريا

2- تونس

3- مصر

4- الجزائر

ناشئين تحت 15 عاما (فرق)

1- نيجيريا 

2- مصر

3- غانا

4- الجزائر

شابات تحت 19 عاما (فرق)

1- مصر

2- نيجيريا

3- جنوب أفريقيا

4- مدغشقر

ناشئات تحت 15 عاما (فرق)

1- أوغندا

2- تونس

3- الجزائر

4- مصر

 تدهور نتائج المنتخبات الوطنية في مرحلتي الناشئين والشباب

وحذر خبراء تنس الطاولة من تدهور نتائج المنتخبات الوطنية في مرحلتي الناشئين والشباب، وتأثيرها على مستقبل تنس الطاولة المصرية، خاصة أن آخر بطولة شاركت فيها مصر العام الماضي فازت بكل البطولات عدا بطولة 19 سنة؛ بسبب ارتباطات اللاعبين بامتحانات الثانوية العامة.

وفي هذا العام خسرت مصر كل البطولات عدا بطولة الشابات تحت 19 سنة.

 

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تنس الطاولة منتخبات الناشئين والناشئات البطولة الافريقية نيجيريا مصر

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