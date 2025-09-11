الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك: رحل العظيم والأسطوري

الناشط اليميني تشارلي
الناشط اليميني تشارلي كيرك، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، بعد تعرضه لإطلاق نار في قعالية جماهيرية بجامعة فالي يوتا الأمريكية.

 

ترامب يعلن مقتل الناشط تشارلي كيرك

 وكتب دونالد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": لقد رحل العظيم والأسطوري تشارلي كيرك، لم يكن أحدٌ يفهم أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منه".

وتابع: “كان تشارلي كيرك محبوبًا ومُعجبًا من الجميع، وخاصةً أنا، والآن رحل عنا، ميلانيا وأنا نتقدم بأحر التعازي لزوجته إريكا وعائلته”.

أُصيب تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لمنظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" الشبابية المحافظة، والداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلق ناري اليوم الأربعاء خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا، وفقًا لما ذكرته المنظمة.

 

لحظة إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري 

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من الجامعة، كيرك وهو يتحدث عبر ميكروفون محمول باليد، بينما يجلس تحت خيمة بيضاء كُتب عليها شعارَا "العودة الأمريكية" و"أثبت لي خطأي". انطلقت رصاصة واحدة، وشوهد كيرك وهو يرفع يده اليمنى، بينما تدفقت كمية كبيرة من الدم من الجانب الأيسر من رقبته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشارلي كيرك ترامب دونالد ترامب كيرك

مواد متعلقة

ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

قبل أسبوع من حسم الفائدة، القضاء الأمريكي يوجه ضربة لـ ترامب ويوقف إقالة ليزا كوك

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads