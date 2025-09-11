ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك: رحل العظيم والأسطوري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، بعد تعرضه لإطلاق نار في قعالية جماهيرية بجامعة فالي يوتا الأمريكية.

ترامب يعلن مقتل الناشط تشارلي كيرك

وكتب دونالد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": لقد رحل العظيم والأسطوري تشارلي كيرك، لم يكن أحدٌ يفهم أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منه".

وتابع: “كان تشارلي كيرك محبوبًا ومُعجبًا من الجميع، وخاصةً أنا، والآن رحل عنا، ميلانيا وأنا نتقدم بأحر التعازي لزوجته إريكا وعائلته”.

أُصيب تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لمنظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" الشبابية المحافظة، والداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلق ناري اليوم الأربعاء خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا، وفقًا لما ذكرته المنظمة.

لحظة إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من الجامعة، كيرك وهو يتحدث عبر ميكروفون محمول باليد، بينما يجلس تحت خيمة بيضاء كُتب عليها شعارَا "العودة الأمريكية" و"أثبت لي خطأي". انطلقت رصاصة واحدة، وشوهد كيرك وهو يرفع يده اليمنى، بينما تدفقت كمية كبيرة من الدم من الجانب الأيسر من رقبته.

