ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الضغط العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر.

 

ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة


وأضاف ترامب خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، متابعًا ملتزمون بالإفراج عن المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى ديارهم.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إن هجوم إسرائيل الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

 

ترامب يستهجن الهجوم الإسرائيلي على قطر
 

وتابع ترامب في أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، تحدثت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس وزرائها وأكدت لهما أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر.

واستطرد ترامب، قطر تعمل بجدد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط في السلام.

الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو


وأشار ترامب، إلى أن الهجوم على قطر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس قرارا اتخذته أنا.

