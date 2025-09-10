الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

NBC News: إطلاق نار على الناشط الأمريكي تشارلي كيرك في ولاية يوتا

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أفادت شبكة «NBC News»، بتعرض الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك لحادث إطلاق نار في ولاية يوتا ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة للحادث.

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  الجميع الدعاء للناشط تشارلي كيرك الذي تعرض لإطلاق نار.

 

التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الضغط العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر.

وأضاف ترامب خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، متابعًا ملتزمون بالإفراج عن المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى ديارهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إن هجوم إسرائيل الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ترامب يستهجن الهجوم الإسرائيلي على قطر

وتابع ترامب في أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، تحدثت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس وزرائها وأكدت لهما أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر.

واستطرد ترامب، قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط في السلام.

وأشار ترامب، إلى أن الهجوم على قطر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس قرارا اتخذته أنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشارلي كيرك يوتا ولاية يوتا ترامب الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

الذئاب المنفردة تضرب عمق تل أبيب.. مقتل وإصابة 23 إسرائيليا في إطلاق نار بالقدس المحتلة (انفوجراف)

قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads