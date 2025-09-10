NBC News: إطلاق نار على الناشط الأمريكي تشارلي كيرك في ولاية يوتا

أفادت شبكة «NBC News»، بتعرض الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك لحادث إطلاق نار في ولاية يوتا ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة للحادث.

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع الدعاء للناشط تشارلي كيرك الذي تعرض لإطلاق نار.

التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الضغط العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر.

وأضاف ترامب خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، متابعًا ملتزمون بالإفراج عن المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى ديارهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إن هجوم إسرائيل الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ترامب يستهجن الهجوم الإسرائيلي على قطر

وتابع ترامب في أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، تحدثت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس وزرائها وأكدت لهما أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر.

واستطرد ترامب، قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط في السلام.

وأشار ترامب، إلى أن الهجوم على قطر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس قرارا اتخذته أنا.

